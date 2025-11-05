O meia Gabriel Boschilia, ex-São Paulo e Internacional, alcançou a melhor temporada da carreira pelo Operário-PR. O jogador de 28 anos é um dos destaques da Série B e chama atenção pelos números.

O camisa 10 do Fantasma é o segundo jogador com mais participações em gols até a 35ª rodada da Segundona, com 15. Ele marcou nove gols e deu seis assistências em 32 jogos.

O atleta só fica atrás do atacante Pedro Rocha, do Remo, que é o artilheiro da Série B, com 14 gols, e ainda deu cinco passes decisivos. Ele tem um total de 19 participações diretas para gol. Nas assistências, o líder é o meia-atacante Giovanni Augusto, da Chapecoense, com 10.

No Operário-PR, Boschilia lidera o ranking de gols no ano (15) e na Série B (nove), assim como nas assistências, com oito e seis passes, respectivamente. Esses números foram feitos em 52 jogos, o segundo dentro do elenco, atrás apenas do goleiro Elias, com 53 partidas.

Em 2025, contando Paranaense, Copa do Brasil e Série B, o meia tem 23 participações em gol e atingiu o melhor ano da carreira em números e também em partidas.

O meia superou, de longe, a temporada 2016-17 pelo Mônaco, da França, que era a melhor de sua carreira. Naquele ano, ele marcou oito gols e deu três assistências, com 11 participações para gol em apenas 16 jogos. Já em partidas, a maior tinha sido em 2018-19, com 32, pelo Nantes.

Números de Boschilia no Operário-PR em 2025

Temporada

52 jogos (2º no Operário-PR) 15 gols (1º no Operário-PR) 8 assistências (1º no Operário-PR) 23 participações em gol (1º no Operário-PR)

Série B

32 jogos 9 gols (1º no Operário-PR, 6º geral) 6 assistências (1º no Operário-PR, 2º geral) 23 participações em gol (1º no Operário-PR, 2º geral)

Boschilia comemora gol em Operário-PR 2x2 Vila Nova, pela Série B. Foto: André Jonsson/OFEC

Boschilia no Operário-PR

Contratado em agosto de 2024, vindo do Gyori ETO, da Hungria, o meia Boschilia fez quatro gols em 17 jogos naquela edição da Série B. Ao fim da competição, ele renovou o contrato de novembro de 2025 até novembro de 2026.

Neste ano, o atleta fez 15 gols e deu oito assistências em 52 partidas. Ao todo, pelo Operário-PR, Boschilia tem 69 jogos, com 18 gols e oito passes decisivos.

Carreira de Boschilia

Boschilia iniciou nas categorias de base do Guarani e terminou a formação no São Paulo, clube que se profissionalizou em 2014. Em agosto de 2025, após cinco gols em 45 jogos, ele foi vendido ao Monaco por 9 milhões deu euros (R$ 34,7 milhões, na cotação da época).

No período, ele chegou a ser emprestado ao Standard Liège, da Bélgica, e ao Nantes, da França. Pelo Monaco, com várias lesões, foram somente 35 jogos, com oito gols e três assistências.

Em 2020, Boschilia acertou com o Inter e fez cinco gols, além de cinco assistências, em 61 partidas. Entre 2022 e 2023, o meia passou pelo Coritiba, com um gol em 21 jogos, e passou pela Hungria antes de acertar com o Operário-PR.

Operário-PR na Série B

Após ser campeão paranaense, o Operário-PR tinha o objetivo de permanecer na Série B e está próximo de concretizar. O Fantasma ocupa a 13ª posição, com 43 pontos, e precisa apenas de uma vitória nos últimos três jogos para confirmar.