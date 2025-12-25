O Vasco já planeja a temporada de 2026 após um ano marcado por oscilações e instabilidade. Mesmo com Fernando Diniz sinalizando a intenção de manter a base do elenco e com limitações financeiras para grandes investimentos, algumas mudanças serão inevitáveis. Assim, uma lista de jogadores não deve seguir em São Januário no próximo ano.

A primeira saída confirmada é a do atacante chileno Jean David. Contratado no meio de 2024, o jogador não conseguiu se firmar com a camisa cruzmaltina e teve o contrato rescindido na última segunda-feira (22). Outro nome próximo da despedida é o do meia Paulinho Paula, cujo vínculo se encerra ao fim da temporada. O atleta já recebeu sondagens de clubes brasileiros e dificilmente renovará.

Além deles, outros jogadores com contratos se encerrando também não devem permanecer no elenco. São os casos dos goleiros Alexander, Allan Vitor e Pablo, do zagueiro Mauricio Lemos e do atacante Cauã Paixão. Entre os jogadores em fim de contrato, apenas Puma Rodríguez deve permanecer.

Entre os mais jovens, o meia Ray Breno, em transição da base para o profissional, deve ser emprestado ao Juventude para disputar a Série B e ganhar rodagem.

Entre os atletas que retornam de empréstimo, como Maxime e Sforza, não estão, a princípio, nos planos da comissão técnica, assim como Lucas Eduardo e Maicon. Este último, inclusive, deve seguir no Coritiba, onde foi peça importante na campanha de acesso na Série B.

