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Nova Zelândia x Egito: veja os melhores momentos do jogo do Grupo G da Copa do Mundo

Salah, Zico e Trezeguet marcaram os gols dos egípcios

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 02:07
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O Egito derrotou a Nova Zelândia por 3 a 1 na noite de domingo (21) e conquistou a primeira vitória da história do país em Copas do Mundo. A partida foi válida pela 2ª rodada do grupo G, no BC Place, em Vancouver. O resultado elevou os africanos à liderança da chave, com 4 pontos. A Nova Zelândia caiu para a lanterna, com apenas 1 ponto.

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    • Como foi Nova Zelândia x Egito

    Finn Surman abriu o placar para os neozelandeses aos 14 minutos do primeiro tempo, em cabeçada após cobrança de escanteio de Tim Payne. O Egito voltou do intervalo com maior pressão e empatou aos 12 minutos do segundo tempo com Mostafa Ziko, que aproveitou cruzamento de Hany e contou com falha do goleiro Crocombe. Aos 21 minutos, Mohamed Salah dominou na ponta da área, tabelou com Ziko e finalizou no cantinho para fazer 2 a 1. Aos 36 minutos, Trezeguet completou a virada ao cabecear escanteio cobrado pelo próprio Salah; 3 a 1.

    ➡️ Balanço do Grupo G da Copa do Mundo: Bélgica tropeça, e Egito assume liderança

    Antes da vitória deste domingo, o Egito acumulava cinco derrotas e três empates em suas participações anteriores nas Copas de 1934, 1990 e 2018. Na estreia desta edição, a seleção havia empatado com a Bélgica.

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    Apelidos com história

    Dois dos artilheiros da partida carregam apelidos inspirados em ídolos do futebol mundial. Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf recebeu o apelido de Ziko de seu pai, fã declarado do craque do Flamengo. O atacante, que defende o Pyramids, chegou a enfrentar o clube carioca no Intercontinental do ano passado; o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

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    Mahmoud Hassan ganhou o apelido de Trezeguet ainda nas categorias de base, quando o treinador Badr Rajab enxergava nele semelhanças físicas com o francês David Trezeguet, campeão mundial em 1998. O elenco egípcio ainda conta com outros dois jogadores de apelido ilustre; Ahmed "Zizo", em homenagem a Zidane, e Nabil "Dounga", em homenagem ao capitão do tetra brasileiro.

    Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo
    Zico marcou o primeiro gol do Egito xontra a Nova Zelândia (Foto: Fran Santiago/Getty Images via AFP)
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