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Copa esvaziada? Entenda a diferença de público entre números da Fifa e TV

Jogo entre Coreia e Tchéquia abre debate sobre público divulgado e arquibancadas vazias

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 14:47
Atualizado há 2 minutos
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Coreia do Sul comemora gol contra a Tchéquia
Hwang In-beom celebra gol da virada da Coreia do Sul contra a Tchéquia (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

A partida entre Coreia do Sul e Tchéquia, a segunda da Copa do Mundo de 2026, levantou uma questão que é tema desde o início do torneio: por que as transmissões mostram tantos lugares vazios se os números oficiais indicam estádios quase cheios? 

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  • O jogo com maior público na história das Copas foi o que decidiu o Mundial de 1950, entre Brasil x Uruguai no estádio Maracanã.&nbsp;199.854 pessoas viram ao vivo o 'Maracanazo' que deu o bicampeonato mundial para a Celeste Olímpica e frustrou os brasileiros

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    • Segundo o jornal britânico The Athletic, o confronto do grupo A entre coreanos e tchecos, em Guadalajara, escancarou essa polêmica. O público divulgado pela Fifa foi de 44.985 torcedores presentes no estádio Akron, pouco menos de 700 lugares abaixo da capacidade oficial do estádio (45.664), segundo a entidade. 

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    Por que essa divergência? 🤔

    A explicação é simples e o efeito é normal. Isso acontece porque os clubes e organizadores costumam divulgar o número de ingressos comercializados, em vez do público que de fato foi ao jogo. Isso é comum em todas as competições. Muitos torcedores que possuem planos de temporada deixam de ir a determinadas partidas, o que resulta em assentos desocupados, apesar de os ingressos já terem sido vendidos e incluídos na contagem oficial de público.

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    Os torneios esportivos costumam registrar assentos vazios devido à grande quantidade de ingressos reservados para patrocinadores e convidados corporativos. Muitas vezes, esses bilhetes não são utilizados, especialmente nas fases iniciais das competições. Em Guadalajara, por exemplo, a concentração de lugares vazios próxima ao meio-campo pode estar ligada à ausência de portadores de ingressos corporativos que não viajaram para acompanhar a partida. Esse impacto visual fica ainda mais nítido nesses setores, que são captados com mais frequência nas transmissões de TV. Por isso, a impressão é de que o público presente não condiz com o que foi divulgado. 

    Estádio Akron
    Estádio Akron, em Guadalajara (Foto: Divulgação)

    Esse esvaziamento das arquibancadas nas transmissões não necessariamente significa uma ocupação baixa. Em jogos como os de Copa do Mundo, é bem comum, principalmente nos períodos próximos aos intervalos e retorno para o segundo tempo, que os torcedores circulem pelo estádio para se alimentar, ir aos banheiros ou mesmo ir para outras áreas de convivência, o que corrobora com os assentos temporariamente vagos.  

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    Segundo a Fifa, os números oficiais de público são calculados com base nos ingressos escaneados e nas pessoas que efetivamente presentes nos estádios, tendo os dados verificados junto às equipes de bilheteria e às administrações do local. 

    Outro fator que explica essa situação são as adaptações estruturais exigidas pela Fifa, que evidenciam diferença entre a percepção visual e os números divulgados. Muitos estádios foram construídos para outras modalidades, como o futebol americano, e passaram por reformas que alteraram sua capacidade e a distribuição dos espectadores durante o torneio. 

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