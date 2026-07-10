Copa de 2026 é a edição com pior aproveitamento de pênaltis na história Mbappé amplia índice histórico de cobranças desperdiçadas no Mundial

A Copa do Mundo de 2026 lidera uma estatística negativa histórica após o pênalti perdido por Kylian Mbappé, no jogo entre França e Marrocos, na última quinta-feira (9), pelas quartas de final da competição. O atacante francês parou em defesa de Bounou, protagonizou a sexta cobrança perdida na marca da cal e se juntou ao grupo de jogadores que desperdiçaram penalidades nesta competição. Na lista constam grandes nomes, como Bruno Guimarães e simplesmente Lionel Messi, que também está marcado por ser o único jogador na história a desperdiçar dois pênaltis em uma mesma edição de Copa do Mundo.

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A cobrança desperdiçada pelo camisa 10 da França passou a integrar uma lista que já contava com nomes como Lionel Messi e Bruno Guimarães e contribuiu para que a Copa do Mundo registrasse o pior índice de aproveitamento em pênaltis desde o início do levantamento detalhado da Opta, em 1966.

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Kylian Mbappé cobra um pênalti para fora durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos (Foto: Charly Triballeau / AFP).

Nesta Copa do Mundo, já houveram 20 cobranças de pênaltis no tempo regulamentar, com 14 conversões e seis desperdícios, totalizando, até o momento, um aproveitamento abaixo dos 70%. Segundo a Opta, a média de aproveitamento em penalidades na Copa do Mundo é de 79,1%, a partir de dados registrados de todos os Mundiais desde 1966, já com os números deste ano inclusos.

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A queda de aproveitamento nos números dessa Copa tem um personagem principal: Lionel Messi. O jogador da Argentina perdeu pênaltis contra a Áustria e Egito, se tornando o primeiro da história a desperdiçar duas ou mais penalidades em uma mesma Copa do Mundo no tempo regulamentar. No histórico da competição, o argentino soma quatro erros em oito tentativas na história do torneio, um aproveitamento de 50%. Nesta edição, o camisa 10 da Argentina figura entre outros cinco jogadores que perderam pênalti nessa edição: Bruno Guimarães, Kylian Mbappé, Larsen e Taremi (todos, diferente de Messi, com apenas uma cobrança perdida).

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Mostafa Shobeir defende um pênalti cobrado pelo atacante argentino Lionel Messi durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Egito (Foto: Thomas Coex / AFP).

Confira todos os pênaltis perdidos na Copa do Mundo de 2026

Larsen (Noruega) - 1 pênalti perdido; contra a França.

Taremi (Irã) - 1 pênalti perdido; contra o Egito.

Lionel Messi (Argentina): 2 pênaltis perdidos; contra Áustria e Egito.

Bruno Guimarães (Brasil): 1 pênalti perdido; contra a Noruega.

Kylian Mbappé (França) - 1 pênalti perdido; contra Marrocos.

Ainda restam sete partidas decisivas até a definição do campeão da Copa do Mundo, o que significa que a estatística pode sofrer alterações. No entanto, o desempenho dos cobradores já coloca a edição de 2026 como a menos eficiente da história dos Mundiais desde o início do levantamento da Opta, o que evidencia uma maior dificuldade em um fundamento decisivo no futebol, ainda mais em Copas do Mundo.

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