Copa de 2026 é a edição com pior aproveitamento de pênaltis na história
Mbappé amplia índice histórico de cobranças desperdiçadas no Mundial
A Copa do Mundo de 2026 lidera uma estatística negativa histórica após o pênalti perdido por Kylian Mbappé, no jogo entre França e Marrocos, na última quinta-feira (9), pelas quartas de final da competição. O atacante francês parou em defesa de Bounou, protagonizou a sexta cobrança perdida na marca da cal e se juntou ao grupo de jogadores que desperdiçaram penalidades nesta competição. Na lista constam grandes nomes, como Bruno Guimarães e simplesmente Lionel Messi, que também está marcado por ser o único jogador na história a desperdiçar dois pênaltis em uma mesma edição de Copa do Mundo.
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A cobrança desperdiçada pelo camisa 10 da França passou a integrar uma lista que já contava com nomes como Lionel Messi e Bruno Guimarães e contribuiu para que a Copa do Mundo registrasse o pior índice de aproveitamento em pênaltis desde o início do levantamento detalhado da Opta, em 1966.
Nesta Copa do Mundo, já houveram 20 cobranças de pênaltis no tempo regulamentar, com 14 conversões e seis desperdícios, totalizando, até o momento, um aproveitamento abaixo dos 70%. Segundo a Opta, a média de aproveitamento em penalidades na Copa do Mundo é de 79,1%, a partir de dados registrados de todos os Mundiais desde 1966, já com os números deste ano inclusos.
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A queda de aproveitamento nos números dessa Copa tem um personagem principal: Lionel Messi. O jogador da Argentina perdeu pênaltis contra a Áustria e Egito, se tornando o primeiro da história a desperdiçar duas ou mais penalidades em uma mesma Copa do Mundo no tempo regulamentar. No histórico da competição, o argentino soma quatro erros em oito tentativas na história do torneio, um aproveitamento de 50%. Nesta edição, o camisa 10 da Argentina figura entre outros cinco jogadores que perderam pênalti nessa edição: Bruno Guimarães, Kylian Mbappé, Larsen e Taremi (todos, diferente de Messi, com apenas uma cobrança perdida).
Confira todos os pênaltis perdidos na Copa do Mundo de 2026
- Larsen (Noruega) - 1 pênalti perdido; contra a França.
- Taremi (Irã) - 1 pênalti perdido; contra o Egito.
- Lionel Messi (Argentina): 2 pênaltis perdidos; contra Áustria e Egito.
- Bruno Guimarães (Brasil): 1 pênalti perdido; contra a Noruega.
- Kylian Mbappé (França) - 1 pênalti perdido; contra Marrocos.
Ainda restam sete partidas decisivas até a definição do campeão da Copa do Mundo, o que significa que a estatística pode sofrer alterações. No entanto, o desempenho dos cobradores já coloca a edição de 2026 como a menos eficiente da história dos Mundiais desde o início do levantamento da Opta, o que evidencia uma maior dificuldade em um fundamento decisivo no futebol, ainda mais em Copas do Mundo.
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