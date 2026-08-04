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Definido o adversário de João Fonseca na estreia em Montreal

Número 1 do Brasil enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas na segunda rodada do torneio

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 16:04
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca em treino em Montreal
João Fonseca em treino em Montreal (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (4), João Fonseca conheceu o primeiro adversário do Masters 1000 de Montreal 2026. O grego Stefanos Tsitsipas venceu o estadunidense Martim Damm e será o rival do brasileiro na segunda rodada do torneio, para a qual Fonseca avançou direto por ser cabeça de chave número 24 em Montreal.

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Stefanos Tsitsipas e João Fonseca se enfrentaram apenas uma vez em partidas oficiais, na Copa Davis de 2025. Na ocasião, o brasileiro venceu o atual 53º colocado do ranking mundial por 2 sets a 1, nas parciais 6/4, 3/6 e 7/5. O reencontro dos tenistas no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, acontece nesta quarta-feira (5), ainda em horário a ser definido pela organização.

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João Fonseca e Stefanos Tsitsipas posam para foto antes de confronto na Copa Davis 2025
João Fonseca e Stefanos Tsitsipas se enfrentaram na Copa Davis 2025 (Foto: Reprodução)

João Fonseca sonha com top 20 da ATP no Masters 1000 de Montreal

Atualmente, João Fonseca ocupa a 27ª colocação do ranking mundial, mas aparece provisoriamente em 26º nas projeções da ATP antes do início da competição. A posição definitiva, porém, dependerá dos resultados obtidos por todos os jogadores ao longo da semana.

O principal alvo de Fonseca é o norte-americano Frances Tiafoe, atual 20º colocado do ranking. Hoje, a diferença entre os dois é de 405 pontos, mas ela cai para 380 após a retirada dos pontos referentes à edição de 2025 do Masters de Montreal.

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Para entrar na disputa por uma vaga no top 20, o brasileiro precisará, no mínimo, chegar às semifinais do Masters 1000 de Montreal. O resultado rende 400 pontos no ranking e pode ser suficiente para ultrapassar Tiafoe e outros jogadores à sua frente, desde que eles não avancem na competição. Caso seja vice-campeão, Fonseca somará 650 pontos. Já o título vale 1.000 pontos, a maior premiação em ranking fora dos torneios de Grand Slam.

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