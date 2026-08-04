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Zverev reedita dupla com ex-parceiro de João Fonseca em Montreal

Marcelo Melo disputa competição no Canadá ao lado do número 2 do ranking mundial

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 20:39
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Vestindo sombreros mexicanos, Alexander Zverev e Marcelo Melo mordem os troféus do ATP 500 de Acapulco
Zverev e Marcelo Melo conquistaram juntos o ATP 500 de Acapulco (Foto: Reprodução/Instagram @marcelomelo83)

Alexander Zverev terá companhia brasileira na chave de duplas masculinas do Masters 1000 de Montreal. O veterano Marcelo Melo, campeão do Rio Open 2026 ao lado de João Fonseca, une forças com o número 2 do ranking mundial de simples para o evento que marca a retomada da temporada de quadra rápida.

A estreia da parceria será contra os canadenses Duncan Chan e Alexis Galarneau, em jogo válido pela primeira rodada. A data e o horário da partida ainda serão divulgados.

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Não é a primeira vez que Zverev e Melo vão disputar uma competição lado a lado. Os tenistas marcam presença no circuito de duplas desde 2022 e já somam mais de 10 torneios juntos. Fora das quadras, o alemão e o brasileiro mantêm uma das amizades mais marcantes do tênis, dividindo interesses em comum, como golfe e futebol, e compartilhando momentos de lazer, como viagens de férias.

Até o momento, o único título da parceria foi o ATP 500 de Acapulco. A conquista veio em março deste ano, exatamente uma semana depois de Marcelo Melo vencer o Rio Open nas duplas com João Fonseca.

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Melo foi o primeiro brasileiro a liderar o ranking de duplas, em 2015, e soma 56 semanas no topo do mundo ao longo da carreira. Aos 42 anos, ocupa a posição 48.

O alemão Alexander Zverev devolve de backhand na partida contra o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros
Alexander Zverev foi campeão de simples em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

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Brasil também é representado por Orlando Luz e Rafael Matos

Orlando Luz e Rafael Matos completam a participação brasileira no torneio de duplas do Masters 1000 de Montreal. O primeiro compromisso em solo canadense será diante dos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, cabeças de chave número 4.

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Os brasileiros vêm de resultados importantes no circuito de duplas, como o vice-campeonato do ATP 250 de Estoril, em Portugal, e a semifinal do ATP 250 de Los Cabos, no México.

Sentados em um banco, Rafael Matos e Orlando Luz conversam durante pausa em jogo do Rio Open
Rafael Matos e Orlando Luz conversam durante pausa em jogo do Rio Open (Foto: Fotojump)

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