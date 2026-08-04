João Fonseca conhece horário do jogo de estreia em Montreal Brasileiro enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas nesta quarta-feira (5)

Nesta terça-feira (4), o grego Stefanos Tsitsipas venceu o estadunidense Martim Damm e será o adversário de João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. A partida entre os dois está programada para as 12h (de Brasília). Por ser cabeça de chave do torneio, o carioca estreia direto na segunda rodada.

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Stefanos Tsitsipas e João Fonseca se enfrentaram apenas uma vez em partidas oficiais, na Copa Davis de 2025. Na ocasião, o brasileiro venceu o atual 53º colocado do ranking mundial por 2 sets a 1, nas parciais 6/4, 3/6 e 7/5.

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Para avançar à segunda rodada do Masters 1000 e encontrar Fonseca, Tsitsipas, em duelo de tenistas vindo do qualy, superou o estadunidense Martin Damm por 2 sets a 0, em um duplo 6/4 conquistado após 1 hora e 28 minutos de confronto.

O grego Stefanos Tsitsipas em partida em Washington (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

João Fonseca revela meta para alcançar topo do ranking

O sonho de chegar ao topo do tênis mundial já tem prazo na cabeça de João Fonseca. Aos 19 anos, o brasileiro afirmou que espera alcançar o posto de número 1 do ranking da ATP em um período de três a cinco anos. Além da meta ambiciosa, o carioca destacou a importância de enfrentar os principais nomes do circuito na atual temporada e explicou como os duelos contra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Novak Djokovic contribuíram para sua evolução.

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Questionado sobre quando se imagina no topo do ranking mundial, João Fonseca respondeu de forma confiante e estabeleceu um horizonte para alcançar o objetivo.

— Quantos anos? Se Deus quiser, poucos anos. Eu tenho 19… vamos dizer uns três a cinco anos de estar lá (número 1). Se Deus quiser, vai dar tudo certo — disse o brasileiro à CNN Brasil.

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