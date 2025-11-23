Na Davis, João Fonseca e equipe têm pedreira pela frente; entenda

Em 2025, uma das maiores vitórias de João Fonseca foi sobre o ex-top 3 Stefanos Tsitsipas, fora de casa, pela Copa Davis. Pois o primeiro desafio do Brasil, nessa competição, em 2026, tem tudo para ser dos mais desafiadores. Em sorteio realizado neste domingo (23), a equipe do capitão Jaime Oncins terá pela frente o Canadá, fora de casa, pelo Qualifier do Grupo Mundial, nos dias 7 e 8 de fevereiro.

Enquanto o jovem carioca, de 19 anos e 24 do mundo, é o único do país no top 100, o time adversário conta com três nesse seleto grupo, todos dentro do top 50. O principal nome do Canadá é Felix Auger- Aliassime, de 25 anos, 5º melhor do planeta, semifinalista do ATP Finals, semana passada, em Turim, e um dos cinco tenistas que venceram mais ATP's que João Fonseca em 2025: três (em Bruxelas, Montpelier e Adelaide, todos em quadra rápida). Já o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, venceu, na atual temporada, seus dois primeiros ATP's, em Buenos Aires, no saibro, em fevereiro, e na Basileia, na Suíça, na piso duro, em outubro.

O segundo nome do Canadá é um 'velho' conhecido de João Fonseca, que o derrotou tanto na conquista do título na Basileia, nas quartas de final, quanto na estreia do Masters 1000 de Paris, na semana seguinte: Denis Shapovalov (ex-top 10 e atual 23º, de 26 anos).

A equipe canadense ainda conta com Gabriel Diallo (41º, de 24 anos), que, tal como Aliassime, nunca duelou com o tenista carioca.

Enquanto os rivais têm três top 50, o número 2 do Brasil é Thiago Monteiro, 186º do mundo, de 31 anos, uma posição à frente de João Lucas Reis, de 25. Abaixo, os melhores do país no ranking mundial:

Desafio para João Fonseca

O confronto contra o Canadá será exatamente uma semana antes de o número 1 do Brasil defender o título na capital argentina. Em seguida, João Fonseca disputará o Rio Open.

Nesta segunda (24), o carioca inicia a pré-temporada na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club.