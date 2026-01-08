menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Dupla brasileira surpreende favoritos e avança para quartas em Brisbane

Os brasileiros estão no Top-60 no ranking de duplas da ATP

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 08/01/2026
11:19
Atualizado há 2 minutos
Orlando Luz e Rafael Matos
imagem cameraDupla Orlando Luz e Rafael Matos vence e avança no ATP 250 de Brisbane (Foto: Wander Roberto)
Os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos venceram a dupla Yuki Bhambri e Andre Goransson, segundos cabeças de chave, por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/4) na manhã desta quinta-feira (8). Com o resultado, eles avançaram para as quartas de final do ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

Agora, os brasileiros enfrentam os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, que também figuram entre os favoritos ao título. O confronto está marcado para a noite desta quinta (8), às 23h10 (de Brasília), na quadra 2.

Orlando Luz e Rafael Matos
Dupla Orlando Luz e Rafael Matos vence e avança no ATP 250 de Brisbane (Foto: Wander Roberto)

Como foi o jogo?

O set inicial foi sem quebras, com as duplas sacadoras fechando os games sem dificuldades, com poucas brechas para as devoluções. O único break point aconteceu no o 11º game e Orlando Luz e Rafael Matos aproveitaram a oportunidade e fecharam em 1 a 0.

A segunda parcial foi equilibrada até o sexto game, quando os brasileiros passaram a pressionar o serviço adversário. No sétimo game, Luz e Matos conseguiram o duplo break point. Os brasileiros ainda tiveram outras duas chances para fechar o jogo, mas os franceses se slavarma nas oportunidades.

No décimo game os brasileiros fecharam o jogo sem ceder uma única parcial.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Medvedev conta com a sorte na estreia em Brisbane; vídeo
➡️Tênistória relembra a campanha do único sul-americano finalista em Adelaide

