Derrota do Chelsea esquenta debate sobre Estêvão: 'Inaceitável'

O Chelsea de Estêvão perdeu para o Fulham por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (7), jogando no Craven Cottage. Mesmo após a saída de Enzo Maresca do comando dos Blues, o jovem segue com poucos minutos em campo. Dessa vez, o menino formado nas categorias de base do Palmeiras sequer saiu do banco de reservas, esquentando o debate sobre o aproveitamento do brasileiro.

Com gols de Raúl Jímenez no começo do segundo tempo e Harry Wilson no final, o Fulham venceu o Chelsea por 2 a 1 jogando dentro dos seus domínios. O time londrino foi prejudicado por Marc Cucurella, que acabou expulso aos 22 minutos. Liam Delap fez o gol dos Blues.

Estêvão mais uma vez ficou no banco do Chelsea, mesmo com a equipe precisando marcar gols. Com o novo treinador, Liam Rosenior, a expectativa era de que o brasileiro começasse as partidas como titular, mas o jogador não teve minutos na derrota para o Fulham.

Nas redes sociais, a situação de Estêvão no Chelsea voltou a ser pauta e esquentou um debate inclusive entre os ingleses. Veja os comentários abaixo:

Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Veja comentários sobre a situação de Estêvão no Chelsea

Tradução sobre Estêvão, do Chelsea: Aliás, essa falta de respeito com Estevão Willian tem que acabar. Não entendo por que Pedro Neto joga 90 minutos em todas as rodadas.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Se eu fosse o Estêvão, do Chelsea, entregaria o pedido de transferência no momento em que não visse meu nome na escalação do primeiro jogo da Premier League sob o comando de Rosenior, porque de jeito nenhum vou desperdiçar minha carreira para acomodar aquele maldito Pedro Neto.

Tradução sobre a promessa brasileira: Por que tiramos o Palmer? Ele finalmente tinha encontrado o ritmo. Assim que ele saiu, perdemos o controle que tínhamos. Uma jogada sem sentido. Além disso, será que esse treinador sabe que o Estêvão está vivo no Chelsea?

Tradução sobre Estêvão, do Chelsea: Nossos diretores continuam contratando jogadores ruins. Depois, obrigam o técnico a escalar esses jogadores ruins para manter o valor deles. Como consequência, nossos verdadeiros talentos acabam no banco de reservas. Estevão deveria ir embora para o próprio bem dele. Estou falando muito sério. Por favor, saia do meu clube.