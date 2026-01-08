Sabalenka reencontra carrasco nas quartas de final em Brisbane
Aryna venceu Sorana Cirstea e Keys superou Diana Shnaider nas oitavas
A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, vai reencontrar nesta quinta-feira (8) uma das poucas adversárias que já conseguiu vencê-la em torneios profissionais, a americana Madison Keys. O duelo, válido pelas quartas de final do WTA 500 de Brisbane, está marcado para esta quinta (8) por volta das 23h30 (horário de Brasília).
A partida tem sabor de revanche para a bielorrussa. Em janeiro de 2025, Keys surpreendeu o mundo ao superar Sabalenka na grande final do Australian Open. Na ocasião, a americana venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/5, impedindo o título da líder do ranking. Apesar desse revés, o retrospecto geral ainda favorece Sabalenka, que soma cinco vitórias contra duas de Keys.
O último encontro entre elas aconteceu meses depois, em março, na semifinal de Indian Wells. Naquela partida, Sabalenka não deu chances à americana e deu o troco com um "atropelo": 2 sets a 0, parciais contundentes de 6/0 e 6/1.
Sabalenka critica calendário de 2026
Aryna Sabalenka criticou duramente o calendário de competições de 2026 e admitiu que planeja pular alguns torneios para evitar a sobrecarga física e prevenir lesões ao longo da temporada.
— A temporada é insana e isso não é bom para nenhuma de nós. Vemos muitas jogadoras se machucando, as bolas são pesadas... é muito sofrimento. Estou selecionando os torneios para proteger meu corpo, porque sofri bastante na última temporada. Apesar dos resultados consistentes, joguei alguns eventos completamente doente ou exausta pelo excesso de jogos — afirmou a líder do ranking.
Ao todo, o calendário conta com dez torneios de nível WTA 1000. Sete deles têm duração de duas semanas: Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Canadá, Cincinnati e Pequim. Os outros três (Doha, Dubai e Wuhan) são disputados em uma semana.
