Com autoridade, João Fonseca vence Fokina e é campeão do ATP da Basileia

João Fonseca é o novo campeão do ATP da Basileia! Com autoridade, o brasileiro venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (número 18 do mundo), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), neste domingo (26), e segue na sua escalada cada vez mais próxima do topo do tênis mundial. João dominou o jogo de ponta a ponta, sem deixar o adversário ter vantagem nenhuma vez.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico



O título na competição suiça é o mais importante da carreira de João até o momento. Ele já tem 3 Challengers e um ATP 250 no currículo. A competição na Basileia é de um nível ainda maior, por ser um ATP 500.



João também entra para o hall de campeões mais jovens do torneio e, por muito pouco não foi o primeiro da lista. O brasileiro tem 19 anos, 2 meses e 5 dias. Em 1989, Jim Courier venceu na Suiça com 19 anos, 1 mês e 21 dias.

Veja lance a lance da vitória de João Fonseca sobre Fokina pela final do ATP Basileia

Atitude de rival de João Fonseca na final do ATP Basileia gera chuva de críticas

Europeus reagem a vitória de João Fonseca no ATP da Basileia: 'Maior título da carreira'

continua após a publicidade

João Fonseca vence ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)



João Fonseca no ranking mundial de tênis

Com o título na Basileia, João, que estava em 46º, entra no top-30 do ranking móvel da ATP. O brasileiro aparece em 28º no momento. O ranking oficial atualizado sai na segunda-feira.



João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil

Como foi o jogo João Fonseca x Alejandro Fokina

João Fonseca entrou na quadra central do ATP da Basileia com expressão confiante. E isso se refletiu logo de cara no jogo. Sem sustos, o brasileiro confirmou seu serviço e foi logo quebrando o espanhol. Na sequência, fez 3 a 0. Fokina voltou pro jogo. Confirmou o serviço e devolveu a quebra (3 a 2).



Mas João não estava disposto a deixar o espanhol sonhar. Quebrou o serviço mais uma vez e confirmou o saque, encaminhando o set (5 a 2). Fokina ainda diminuiu, mas o brasileiro voltou a confirmar o serviço e fechou em 6 a 3.

continua após a publicidade

O espanhol nem teve muito tempo para digerir a derrota na parcial e já teve o serviço quebrado logo no primeiro game do segundo set. Nos seguintes, ambos conseguiram fazer valer os saques e João se manteve à frente (3 a 1). No sexto game, o brasileiro quase conseguiu outra quebra, mas Fokina conseguiu fechar (3 a 2).

João voltou a confirmar seu serviço (4 a 2) e colocou o espanhol em situação tensa no jogo. No game seguinte, mais uma vez, o brasileiro esteve perto de conseguir a quebra, mas Fokina conseguiu reagir (4 a 3). Com facilidade, Fonseca confirmou o serviço e jogou toda a pressão pro adversário (5 a 3).

Fokina teve calma e conseguiu fazer valer a força do seu saque (5 a 4). Bastava a João confirmar o serviço para conquistar o maior título de sua carreira. E ele não deixou a chance escapar. Firme, confirmou o saque, o game, o jogo e a taça.