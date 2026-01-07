menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Demoliner lamenta chance desperdiçada em derrota em Brisbane

Ao lado do francês Perricard, brasileiro se despede nas oitavas de final

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
12:40
O gaúcho Marcelo Demoliner posa com dois torcedores brasileiros em Brisbane (Reprodução)
imagem cameraO gaúcho Marcelo Demoliner posa com dois torcedores brasileiros em Brisbane (Reprodução)
Depois da vitória na estreia, na segunda-feira, o gaúcho Marcelo Demoliner e o francês Giovanni Perricard foram eliminados nesta quarta, nas oitavas de final do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. A parceria franco-brasileira caiu diante de Manuel Guinard, da Fraça, e do britânico Luke Johnson, por 6/7, 6/2 e 10/3.

- Jogo bem duro, tivemos chance de abrir set e quebra de vantagem, mas não conseguimos aproveitar o momento e os adversários cresceram. Agora é seguir para os próximos torneios aqui buscando resultados melhores - lamentou o brasileiro, 77º melhor duplista do planeta.

Semana que vem, a última antes do Australian Open, Demoliner tem duas opções de torneios: os ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, ou o de Adelaide, na Austrália. Ele e o holandês Jean-Julien Rojer estão de alternate (fila de espera).

Demoliner joga com Perricard o Australian Open

Em duas semanas, no primeiro Grand Slam da temporada, o duplista brasileiro voltará a fazer parceria com o francês Perricard.

Aos 34 anos, o tenista gaúcho soma oito participações em Melbourne. Sua melhor campanha foi ter chegado às oitavas de final (duas vitórias), em 2017 (com Marcus Daniell) e 2019 (ao lado de Frederik Nielsen).

O gaúcho Marcelo Demoliner e o francês Giovanni Perricard (Reprodução)
O gaúcho Marcelo Demoliner e o francês Giovanni Perricard (Reprodução)

