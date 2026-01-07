Demoliner lamenta chance desperdiçada em derrota em Brisbane
Ao lado do francês Perricard, brasileiro se despede nas oitavas de final
Depois da vitória na estreia, na segunda-feira, o gaúcho Marcelo Demoliner e o francês Giovanni Perricard foram eliminados nesta quarta, nas oitavas de final do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. A parceria franco-brasileira caiu diante de Manuel Guinard, da Fraça, e do britânico Luke Johnson, por 6/7, 6/2 e 10/3.
- Jogo bem duro, tivemos chance de abrir set e quebra de vantagem, mas não conseguimos aproveitar o momento e os adversários cresceram. Agora é seguir para os próximos torneios aqui buscando resultados melhores - lamentou o brasileiro, 77º melhor duplista do planeta.
Semana que vem, a última antes do Australian Open, Demoliner tem duas opções de torneios: os ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, ou o de Adelaide, na Austrália. Ele e o holandês Jean-Julien Rojer estão de alternate (fila de espera).
Demoliner joga com Perricard o Australian Open
Em duas semanas, no primeiro Grand Slam da temporada, o duplista brasileiro voltará a fazer parceria com o francês Perricard.
Aos 34 anos, o tenista gaúcho soma oito participações em Melbourne. Sua melhor campanha foi ter chegado às oitavas de final (duas vitórias), em 2017 (com Marcus Daniell) e 2019 (ao lado de Frederik Nielsen).
