Primeiros lances de Endrick no Lyon agitam franceses na web

A expectativa em torno da chegada de Endrick no Lyon era alta, mas explodiu após o clube francês publicar um vídeo com os primeiros lances do jovem. Em um treinamento coletivo no CT do Lyon, Endrick chamou atenção com suas finalizações precisas e força física invejável.

Nas redes sociais, torcedores do Lyon repercutiram o vídeo do treinamento, impressionados com o desempenho da promessa brasileira. Confira alguns comentários vindos diretamente da França;

Tradução: O poder de Endrick sempre me impressionará; ele é um búfalo ambulante.

Tradução: Endrick ainda nem jogou pelo Lyon, mas eu já estou apaixonado por ele só de assistir aos seus treinos.

Tradução: Os vídeos de treino do Endrick são incríveis! Precisamos muito ganhar a Liga Europa ou a Copa da França; já faz muito tempo que não conquistamos um título. Um terceiro ou até mesmo um quarto lugar no campeonato seria bom para o futuro, mas um título, por favor!

Tradução: Endrick, que já está aterrorizando seus novos companheiros de equipe.

Escolha de Endrick pelo Lyon tem Copa do Mundo como objetivo

Oficialmente apresentado pelo Lyon, o atacante Endrick chega do Real Madrid com o objetivo de ganhar minutos em campo e voltar a ser um nome protagonista no futebol europeu.

Em entrevista coletiva, o atacante brasileiro celebrou a recepção da torcida, a oportunidade de atuar no futebol francês e destacou o desejo de ajudar o clube a voltar ao protagonismo. O jovem vestirá a camisa 9 da equipe na temporada.

Ao falar sobre a escolha pelo Lyon, Endrick revelou que a decisão teve forte peso pessoal e familiar, além da necessidade de ganhar mais minutos em campo, que vinha sendo um desfio no Real Madrid.

— Quando o Lyon me contatou, foi um momento muito importante para mim, para minha esposa e para minha família. Eu queria sair para jogar. Quando pensei no Lyon, foi 'uau!'. Quando Deus me mostra um caminho, eu sigo em frente. Eu sabia que precisava trabalhar mais para jogar aqui — disse Endrick.

