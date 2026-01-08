Sabalenka critica calendário de 2026: 'Insano'

A atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, criticou duramente o calendário de competições de 2026. A bielorrussa admitiu que planeja pular alguns torneios para evitar a sobrecarga física e prevenir lesões ao longo da temporada.

continua após a publicidade

➡️Sabalenka coloca João Fonseca no top-10: 'Com certeza'

— A temporada é insana e isso não é bom para nenhuma de nós. Vemos muitas jogadoras se machucando, as bolas são pesadas... é muito sofrimento. Estou selecionando os torneios para proteger meu corpo, porque sofri bastante na última temporada. Apesar dos resultados consistentes, joguei alguns eventos completamente doente ou exausta pelo excesso de jogos — afirmou a líder do ranking.

Ao todo, o calendário conta com dez torneios de nível WTA 1000. Sete deles têm duração de duas semanas: Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Canadá, Cincinnati e Pequim. Os outros três (Doha, Dubai e Wuhan) são disputados em uma semana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além disso, as regras impostas pela WTA determinam que qualquer jogadora que entre diretamente na chave pelo ranking é obrigada a disputar esses eventos para não sofrer penalizações. As tenistas também precisam jogar, no mínimo, seis torneios WTA 500.

Nas semanas em que ocorrem competições de nível 500 e 250 simultaneamente, as atletas do Top 30 devem priorizar o torneio mais forte, tendo direito a apenas duas exceções por temporada.

continua após a publicidade

— No fim da temporada passada, como não joguei eventos suficientes de nível 500, eles tiraram pontos meus e da Iga (Swiatek). A conta é injusta: mesmo que você jogue sete torneios, teria que ganhar todos para não ter problemas no ranking. Mas não dá para prever que você vencerá tudo. Eles seguem os próprios interesses e não estão focados em nos proteger — completou Sabalenka.

➡️Sabalenka duplamente apaixonada: por um brasileiro e pelo Brasil

Aryna Sabalenka em partida contra Amanda Anisimova nas semifinais de Wimbledon (foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Conquistas de Sabalenka em 2025

Sabalenka liderou o ranking mundial durante toda a temporada de 2025 e somou US$ 15 milhões (cerca de R$ 81 milhões) em premiações. Ao todo, foram quatro títulos, incluindo US Open, além de outras cinco finais.