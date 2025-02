João Fonseca vence Cerundolo e conquista primeiro ATP em Buenos Aires

É campeão! João Fonseca derrotou Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6(1) e conquistou seu primeiro título de ATP em Buenos Aires. Com uma atuação segura e dominante, o brasileiro superou o número 1 da Argentina e confirmou sua superioridade técnica ao longo da final. Com o triunfo, Fonseca entra para a história como o 15º tenista brasileiro a vencer um torneio do circuito ATP.

João Fonseca comemora vitória sobre Francisco Cerundolo no ATP de Buenos Aires (foto: Luis ROBAYO / AFP)

Como foi a final entre João Fonseca e Francisco Cerundolo?

Primeiro set

João Fonseca começou bem o primeiro set da final em Buenos Aires. Aproveitando os erros iniciais de Francisco Cerúndolo, o brasileiro confirmou o primeiro game da partida. O argentino reagiu rapidamente e igualou o placar após alguns deslizes do carioca. O ambiente de decisão ficou intenso, a ponto de o árbitro precisar intervir para controlar as torcidas sempre que um dos tenistas se preparava para sacar. Mostrando personalidade, Fonseca manteve a consistência nos momentos decisivos e, com um ace, fechou o primeiro set em 6/4.

Segundo set

O segundo set foi equilibrado desde o início, com os tenistas mantendo um duelo acirrado. João Fonseca manteve sua postura agressiva, enquanto Francisco Cerúndolo tentava reagir e buscar a virada. Nos games finais, o argentino elevou seu nível de jogo, já que o brasileiro cometeu alguns erros, e conseguiu levar a decisão para o tie-break.

Tie-Break

João Fonseca foi avassalador no tie-break, abrindo rapidamente 4 a 0 e deixando Francisco Cerúndolo sem reação. O argentino conseguiu apenas um ponto, mas não foi o suficiente para frear o domínio do brasileiro. Com uma atuação impecável, demonstrando talento, firmeza mental e superioridade técnica, Fonseca fechou o tie-break em 7 a 1, garantindo seu primeiro título de ATP em grande estilo.

João Fonseca vibra (Foto: Luis Robayo / AFP)

Com o primeiro título de ATP, João Fonseca supera Thiago Wild

João Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a conquistar um título de ATP, superando Thiago Wild, que venceu em Santiago 2020 aos 19 anos e 11 meses. Além disso, Fonseca entra para a história como o quarto mais jovem campeão deste século, ficando atrás apenas de Kei Nishikori, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, que conquistaram seus primeiros títulos aos 18 anos e 1 mês e 18 anos e 2 meses, respectivamente.

Desde 1990, o carioca se torna o décimo mais jovem a levantar um troféu de ATP. Ele também é o primeiro tenista nascido em 2006 a conquistar um título desse nível e o segundo jogador em 2024 a erguer seu primeiro troféu no circuito.