De virada e histórico! João Fonseca vence Shapovalov e vai à semifinal do ATP de Basiléia
Brasileiro atinge feito pela primeira vez na carreira
Sexta-feira histórica para João Fonseca! O brasileiro venceu Denis Shapovalov por dois sets a um, parciais de 3/6, 6/3 e 4/1 e se classificou pela primeira vez na carreira para uma semifinal de um ATP 500. A vitória na Basiléia veio de virada e com o abandono do canadense depois de ser quebrado pela segunda vez no terceiro set.
João enfrenta o espanhol Jaume Munar no jogo que vale vaga na final. A partida será neste sábado, às 10h. O Lance! acompanha em tempo real! Vai ser o primeiro confronto entre os dois tenistas.
Como foi o jogo João Fonseca x Denis Shapovalov
O primeiro set foi cheio de quebras de saque. O canadense começou melhor e abriu 4 a 1. João reagiu, fez 4 a 3, mas voltou a não conseguir confirmar seu saque. Com isso, Shapovalov venceu por 6 a 3. No segundo, o panorama foi justamente o contrário. João fez 4 a 1, o canadense reagiu para 4 a 3, mas o brasileiro voltou a quebrar o serviço e fechou em 6 a 3.
No terceiro e decisivo set, João voltou a quebrar duas vezes o serviço de Shapovalov. Irritado, o canadense deixou a quadra, desistiu do jogo, e deu a vitória ao brasileiro.
João Fonseca alcança feito inédito
Esta será a primeira vez que o número 1 do Brasil alcança as semifinais de um ATP 500. Antes, o mais longe que Fonseca havia avançado foi no Rio Open de 2024, quando perdeu argentino Mariano Navone (113º) nas quartas.
João venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio, na última terça-feira (21). As parciais foram de 6/6 (8-6) e 6/3. Com a nova vitória, o jovem tenista fica cada vez mais perto do título histórico.
