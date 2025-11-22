Vídeo: Conheça a academia onde treina João Fonseca no Rio de Janeiro

Número 1 do Brasil e 24 do mundo, João Fonseca iniciou sua trajetória no tênis no Rio de Janeiro Country Club, em Ipanema. Foi lá que o carioca, há sete anos, conheceu seu técnico, Guilherme Teixeira. Há três anos, o melhor tenista do país treina na Yes Tennis, que fica no Itanhangá Golf Club (veja o vídeo acima). Um dos mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro, o clube foi fundado em 1933 e fica numa área de 1 milhão de metros quadrados.

Na Yes Tennis, o número 1 do Brasil e os outros 40 atletas de alto rendimento da academia, além das seis quadras de tênis (três de saibro e três rápidas), contam com espaço de musculação, de cardio, de fisioterapia, e salas de estudos e de descanso. Quando a Yes chegou ao Itanhangá, eram três quadras da modalidade.



Número 78 do mundo nas duplas (terceira melhor do país, atrás apenas de Luisa Stefani, 14ª, e Bia Haddad Maia, 34ª), a carioca Ingrid Martins é uma das atletas de alto rendimento da Yes Tennis. Na academia também treinam nomes como o paulista Pedro Sakamoto, 397º do mundo nas simples, de 32 anos, e o carioca Christian Oliveira, 731º nas duplas, de 25 anos.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Gui Teixeira explicou o porquê do nome Yes, onde tem como sócios o também técnico Victor Sakamoto e o preparador físico Emmanuel Jiménez:



- A gente queria que a identidade da academia não fosse baseada em uma pessoa em si, como Guilherme ou Sakamoto, mas em uma filosofia. E a gente pensou num nome simples, mas vou te falar que foi difícil (risos). A gente tinha muitos nomes ali na lista. Pensamos que Yes todo mundo sabe falar, todos vão pronunciar isso fácil. E ainda fica essa ambiguidade: o que é Yes, um incentivo, uma academia? - conta o técnico mineiro, de Belo Horizonte, que chegou ao Rio de Janeiro em 2015.

Sonho para o técnico de João Fonseca

E como é administrar a academia e estar lado a lado com João Fonseca, inclusive nos torneios mundo afora?

- Ter uma academia de tênis sempre foi meu sonho. E ter uma academia de tênis e ainda ser o treinador principal de um atleta de tanto destaque é sensacional. É melhor que um sonho.



Além das seis quadras de tênis (três rápidas e três de saibro), todas na Yes Tennis, o clube ainda conta com atrações como dois campos de golfe (com 18 e 9 buracos), dois campos de polo oficiais, academia, restaurante e seis bares exclusivos.



Se o tênis, no Itanhangá, tem como estrela o número 1 do Brasil, o golfe e o polo são duas das outras modalidades praticanas no tradicional clube carioca. Em outubro, aliás, o Itanhangá Golf Club promoveu um torneio de da modalidade com 135 participantes.

