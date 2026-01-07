Caçula do top 10 revela presente dado pela mãe na pré-temporada; vídeo

Com apenas 18 anos, Mirra Andreeva é a caçula do atual top 10 da WTA, a Associação Internacional de Tênis Feminino. E, neste ano, a jovem russa terá uma companhia especial em alguns torneios do circuito: a pet Rusty.

continua após a publicidade



➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Medvedev conta com a sorte na estreia em Brisbane; vídeo

➡️Tênistória relembra a campanha do único sul-americano finalista em Adelaide

Nesta quarta-feira (7), ao vencer na estreia em Brisbane, a número 9 do ranking mundial falou sobre como a nova integrante da família chegou:



- Ganhei meu filhote na pré-temporada. Tinha um acordo com minha mãe, desde Madri em 2024, que ganharia um cachorro se chegasse ao top 20 ao final do ano. Vou viajar com ela em breve, talvez em Dubai e nos EUA. É muito especial.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, quando apresentou a novidade aos fãs, a tenista russa recebeu muitas mensagens de parabéns.

Top 10 enfrenta Noskova

Sexta favorita, a tutora de Rusty derrotou a anfitriã Olivia Gadecki (52ª) nesta quarta, de virada, por 4/6, 6/1 e 6/2. Sua próxima rival, nas oitavas de final, será a tcheca Linda Noskova, nona cabeça de chave do torneio australiano e 12ª do mundo.

No confronto direto, são três vitórias da russa, em cinco duelos até hoje.

Curiosamente, dois dos duelos entre a russa e a tcheca foram em Brisbane: a primeira ganhou em 2025, enquanto a adversária levou a melhor na edição anterior.

continua após a publicidade