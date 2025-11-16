Gui Teixeira, técnico de João Fonseca, realiza sonho na Yes Tennis; entenda

Técnico de João Fonseca há pouco mais de sete anos, Guilherme Teixeira conheceu o pupilo no Rio de Janeiro Country Club, em Ipanema. Foi lá, aliás, que a surgiu a Yes Tennis, academia que o técnico tem como sócios Victor Sakamoto e o preparador físico Emmanuel Jiménez . Hoje, o espaço conta com seis quadras de tênis, três rápidas e três de saibro, no Itanhangá Golf Club. Na segunda parte da entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador conta como surgiu a ideia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Exclusivo: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Apenas cinco tenistas venceram mais ATP's que João Fonseca em 2025; veja lista

- A partir do momento que a gente foi para o Country, conheci o Bruno Bonjean, que era o diretor de tênis de lá. E o Bruno entrou com a proposta de reformular o tênis do clube, que é extremamente tradicional no tênis, com jogadores com semifinal de US Open e de Copa Davis que são sócios de lá. E a gente entrou com essa proposta de reviver o tênis do clube, em todos os aspectos. Começamos atacando o tênis amador, reformulamos as aulas, organizamos os horários, criamos turmas de tênis feminino. Também organizamos Challengers, Futures lá dentro. Fomos, vamos dizer assim, semeando de novo essa cultura de tênis no clube - recorda o técnico de João Fonseca.

continua após a publicidade

➡️ 'Jeu de Paume' estreia relembrando a conquista de Guga na Masters Cup de 2000

➡️ Confirmado o primeiro torneio de João Fonseca em 2026

➡️ Ex-líder do ranking, Kafelnikov faz previsão sobre João Fonseca no ATP Finals

À medida em que surgiu a equipe de competição, Gui vislumbrou a possibilidade de crescimento e de mudança de local:

- A gente começou com os menininhos que estavam ali. Tinham o João, a Clara e o Bernardo, três jogadores que vieram dessa primeira iniciativa, já jogando muito bem. E virou um movimento grande. A partir do momento que chegou, a gente precisava de uma quadra. E a gente precisava da liberdade de receber atletas de fora. Foi aí que surgiu a Yes e o Itanhangá. Como a gente começou gerindo os dois clubes, criamos a Yes - recorda o treinador, que, na última terça-feira, voltou ao Country para um Kid's Day com o pupilo para mais de 100 crianças.

continua após a publicidade

Durante a ação, há cinco dias, no antigo clube, foram arrecadadas doações de materiais esportivos como raquetes e roupas, para alunos e alunas do projeto social Tênis na Lagoa (foto abaixo).

A academia onde treina o melhor tenista do país chegou ao Itanhangá há três anos.

- Nesse meio do caminho, o Victor Sakamoto, que é meu sócio, foi o cara que acreditou nesse projeto desde muito cedo. Ele viajou muito com o João no começo também, porque eu tinha ainda tinha muitas tarefas dentro do Country, de estruturar torneio, organizar as aulas, estabelecer uma metodologia. Então, ele fazia muitas das viagens com o João até 14, 15 anos. A partir do momento que a gente percebeu essa hora de crescer, que infelizmente no Country não era possível, com esse quadro de horário e tudo, a gente abriu uma frente aqui (no Itanhangá). Daí a gente deu o nome de Yes.

E por que esse nome?

- A gente queria que a identidade da academia não fosse baseada em uma pessoa em si, como Guilherme ou Sakamoto, mas em uma filosofia. E a gente pensou num nome simples, mas vou te falar que foi difícil (risos). A gente tinha muitos nomes ali na lista. Pensamos que Yes todo mundo sabe falar, todos vão pronunciar isso fácil. E ainda fica essa ambiguidade: o que é Yes, um incentivo, uma academia? - conta o técnico mineiro, de Belo Horizonte, que chegou ao Rio de Janeiro em 2015.

A duplista Ingrid Martins e João Fonseca após treino na Yes Tennis(Reprodução)

Hoje em dia, a Yes conta com 40 atletas de alto rendimento, quase metade em turno integral, para orgulho de Gui e dos sócios:



- Começamos com três quadras, construímos mais uma em parceria com o Itanhangá. Depois fizemos mais duas. A gente está num caminho legal. Cada atleta está no seu momento, a gente precisa entender isso e guiar da melhor maneira possível - destaca Gui.

João Fonseca com o fisioterapeuta Egídio Magalhães (e), o preparador físico Emmanuel Jiménez e o técnico Guilherme Teixeira (Foto: Arquivo pessoal)

E como é administrar a academia e estar lado a lado com João Fonseca, inclusive nos torneios mundo afora?

- Ter uma academia de tênis sempre foi meu sonho. E ter uma academia de tênis e ainda ser o treinador principal de um atleta de tanto destaque é sensacional. É melhor que um sonho.

Guilherme Teixeira e Victor Sakamoto (Divulgação)

Motivações do técnico de João Fonseca

Teixeira tem certeza de que a atmosfera encontrada na academia é importante até no trabalho com o número 1 do Brasil:

- O ambiente que está se criando também é um dos fatores que ajudam o João e os outros meninos que estão vindo. Porque já é tudo tão difícil, sacrificante e intenso. Você tem que botar muita energia. E eu acho que um bom ambiente é fundamental pra motivação de todo mundo, do atleta, do treinador, do patrocinador, do clube. Que esteja isso vivo pra que seja um ambiente agradável pra você performar.