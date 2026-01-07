menu hamburguer
Torcedores do Flamengo celebram chegada de novo reforço: 'Protagonista'

Zagueiro será apresentado nesta sexta-feira (9)

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
17:02
Atualizado há 1 minutos
Flamengo Libertadores Lima torcida
imagem cameraTorcida do Flamengo na final da Libertadores, estádio Monumental (Foto: Luis Acosta/AFP)
O Internacional confirmou a saída do zagueiro Vitão que, para a felicidade de diversos torcedores do Flamengo, chega para reforçar o plantel de Filipe Luís para 2026. Apesar de já ser muito bem servido na zaga com a dupla formada por Léo Pereira e Léo Ortiz, e com o "reserva de luxo" Danilo, uma boa peça no elenco sempre será bem-vinda. É isso que pensa boa parte da torcida do Mengão.

Vitão será apresentado pelo Flamengo na tarde da próxima sexta-feira (9), no CT Ninho do Urubu. Ele chega ao Rio de Janeiro nesta quinta (8).

Torcedores do Flamengo celebram contratação de Vitão

➡️ Agenda do Flamengo no Campeonato Carioca: data, horário, estádios e onde assistir

Detalhes da negociação

Além da venda do zagueiro, o Internacional confirmou que, como parte do negócio, a dívida de 4,7 milhões de euros referente a compra de Thiago Maia junto ao Flamengo foi quitada. Ao total, a operação por Vitão foi fechada em uma operação de 10,7 milhões de euros (R$ 69,8 milhões) por 80% dos direitos, já que o clube carioca pegou, ainda, € 5,5 milhões à vista.

O zagueiro se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto, que tem como meta rejuvenescer o elenco rubro-negro. Além disso, Vitão tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola.

Internacional se despede de Vitão, novo reforço do Flamengo
Internacional se despede de Vitão, novo reforço do Flamengo (Foto: Reprodução/X)

