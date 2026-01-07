Torcedores do Flamengo celebram chegada de novo reforço: 'Protagonista'

O Internacional confirmou a saída do zagueiro Vitão que, para a felicidade de diversos torcedores do Flamengo, chega para reforçar o plantel de Filipe Luís para 2026. Apesar de já ser muito bem servido na zaga com a dupla formada por Léo Pereira e Léo Ortiz, e com o "reserva de luxo" Danilo, uma boa peça no elenco sempre será bem-vinda. É isso que pensa boa parte da torcida do Mengão.

Vitão será apresentado pelo Flamengo na tarde da próxima sexta-feira (9), no CT Ninho do Urubu. Ele chega ao Rio de Janeiro nesta quinta (8).

Torcedores do Flamengo celebram contratação de Vitão

Detalhes da negociação

Além da venda do zagueiro, o Internacional confirmou que, como parte do negócio, a dívida de 4,7 milhões de euros referente a compra de Thiago Maia junto ao Flamengo foi quitada. Ao total, a operação por Vitão foi fechada em uma operação de 10,7 milhões de euros (R$ 69,8 milhões) por 80% dos direitos, já que o clube carioca pegou, ainda, € 5,5 milhões à vista.

O zagueiro se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto, que tem como meta rejuvenescer o elenco rubro-negro. Além disso, Vitão tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola.

