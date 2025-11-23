Análise: Itália e Espanha mostram que há vida sem Sinner e Alcaraz na Davis

Mesmo desfalcadas de suas maiores estrelas (Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, respectivamente), Itália e Espanha decidem, neste domingo, a Copa Davis, em Bolonha. Para o time da casa, uma vitória assegura o terceiro título consecutivo do principal torneio entre países do tênis mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

Enquanto a Itália eliminou a Bélgica na sexta-feira, os espanhóis superaram a Alemanha, neste sábado.

➡️ Gui Teixeira, técnico de João Fonseca, realiza sonho na Yes Tennis; entenda

➡️ Ex-líder do ranking, Kafelnikov faz previsão sobre João Fonseca no ATP Finals

➡️ 'Um dos adversários mais difíceis', diz campeão olímpico sobre João Fonseca

continua após a publicidade

Além de dois principais tenistas da atualidade, Espanha e Itália também estão sem seu segundo melhor nome nesta semana, em Bolonha. Isso porque tanto o anfitrião Lorenzo Musetti (8º) quanto o visitante Alejandro Davidovich Fokina (14º) não estão participando da Davis.

Com isso, Jaume Munar (34º e número 3 da Espanha) é o principal nome do país, nas simples, no torneio. Mês passado, o espanhol foi derrotado por João Fonseca na semifinal do ATP 500 da Basileia. É a 11ª vez que o país avança à final da Davis.

continua após a publicidade

Quantos top 100 os finalistas da Davis têm

Atualmente, a Espanha conta com seis tenistas no top 100. Os outros três são Pablo Carreno Busta (89º), que está na Davis, Roberto Bautista Agut (93º) e Pedro Martinez (95º).

A Itália, por sua vez, conta com nada menos que nove tenistas no top 100. Abaixo, a lista: