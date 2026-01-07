Bia Haddad renova patrocínio com marca global de seguros

A tenista brasileira Bia Haddad, atualmente na 58° colocação do ranking mundial da WTA e única brasileira entre as 100 melhores, renovou seu contrato com a Prudential Brasil. A atleta possui uma parceria com a marca de seguros desde 2023.

- Para a Prudential, apoiar Bia é também apoiar as mulheres que transformam desafios em oportunidades. A trajetória dela, marcada por superação, resiliência e amor ao esporte, reflete os valores que defendemos como cuidar de pessoas e do futuro - disse Fernanda Riezemberg, Diretora de Marketing da Prudential do Brasil.

- O tênis me ensinou que evolução é resultado de constância, trabalho e resiliência. Ter ao meu lado uma marca que acredita nesse processo faz diferença em momentos decisivos da carreira - afirmou Bia Haddad.

A atleta está se preparando para retornar às quadras para disputar o WTA 500 de Adelaide, que começa na próxima segunda-feira (12).

Bia Haddad, em parceria com a Prudential do Brasil. (Foto: Divulgação/Prudential do Brasil)

O que Sabalenka disse sobre Bia Haddad?

No final de 2025, a número 1 do mundo, Sabalenka, comentou um pouco sobre a tenista brasileira.

— Eu acho que ela sabe. Ela passou por momentos difíceis algumas vezes e acho que ela encontrou o caminho em todas elas. Então, eu acho que é importante manter o seu plano, confiar em si mesma e apenas continuar dando o seu melhor todos os dias, tentando encontrar pequenas coisas positivas em cada dia — completou a tenista.