imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Bia Haddad renova patrocínio com marca global de seguros

Parceria começou em 2023

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 07/01/2026
16:45
Bia Haddad em momento de concentração contra a grega Sakkari (Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraBia Haddad em momento de concentração contra a grega Sakkari (Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (Photo by Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A tenista brasileira Bia Haddad, atualmente na 58° colocação do ranking mundial da WTA e única brasileira entre as 100 melhores, renovou seu contrato com a Prudential Brasil. A atleta possui uma parceria com a marca de seguros desde 2023.

continua após a publicidade

- Para a Prudential, apoiar Bia é também apoiar as mulheres que transformam desafios em oportunidades. A trajetória dela, marcada por superação, resiliência e amor ao esporte, reflete os valores que defendemos como cuidar de pessoas e do futuro - disse Fernanda Riezemberg, Diretora de Marketing da Prudential do Brasil.

- O tênis me ensinou que evolução é resultado de constância, trabalho e resiliência. Ter ao meu lado uma marca que acredita nesse processo faz diferença em momentos decisivos da carreira - afirmou Bia Haddad.

continua após a publicidade

A atleta está se preparando para retornar às quadras para disputar o WTA 500 de Adelaide, que começa na próxima segunda-feira (12).

Bia Haddad, em parceria com a Prudential do Brasil. (Foto: Divulgação/Prudential do Brasil)
Bia Haddad, em parceria com a Prudential do Brasil. (Foto: Divulgação/Prudential do Brasil)

O que Sabalenka disse sobre Bia Haddad?

No final de 2025, a número 1 do mundo, Sabalenka, comentou um pouco sobre a tenista brasileira.

— Eu acho que ela sabe. Ela passou por momentos difíceis algumas vezes e acho que ela encontrou o caminho em todas elas. Então, eu acho que é importante manter o seu plano, confiar em si mesma e apenas continuar dando o seu melhor todos os dias, tentando encontrar pequenas coisas positivas em cada dia — completou a tenista.

