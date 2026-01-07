Tenista egípcia comete erros bizarros em torneio profissional; vídeo

Quando se fala em torneio profissional, o normal é imaginar atletas que tenham um domínio completo dos golpes. Mas, nesta quarta-feira (7), no W 35 de Nairobi, no Quênia, uma tenista chamou a atenção não pela categoria em quadra, muito pelo contrário. A egípcia Hajar Abdelkader, de 21 anos, visivelmente uma iniciante, que só jogou o torneio graças a um convite da organização, errou, literalmente, tudo o que tentou. Organizada pela ITF (Federação Internacional de Tênis), a competição distribui premiação de US$ 30 mil.

Nem mesmo a posição de saque a atleta em questão acertou. E errou até na vestimenta, já que a calça que usou na partida nem bolso tinha para guardar as bolinhas. O resultado foi um inquestionável duplo 6/0 para a Lorena Schaedel, em apenas 37 minutos (nem foi a partida mais rápida da história, mas tudo bem).

Abaixo, as estatísticas da partida, de acordo com o site 'Tennis Temple'. A atleta egípicia fez apenas quatro de 100 pontos disputados (dois deles em duplas-faltas da rival). Também chama a atenção o 'incrível' aproveitamento de saque: 0%.

Tenista alemã enfrenta a sétima favorita



Após a vitória sobre a iniciante egípcia, a tenista da Alemanha vai enfrentar a sétima favorita do torneio em Nairobi, a chinesa Ren Yufei.



Pelo que não precisou jogar na estreia, Schaedel deve entrar sem ritmo na partida.