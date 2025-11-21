Lembra dele? Conhecido de João Fonseca consola rival que perdeu 7 match-points
Com uma dramática derrota e uma vitória, João Fonseca cruzou duas vezes o caminho de Flavio Cobolli em 2025. Pois o italiano, nesta sexta-feira (21), conquistou um triunfo épico, em Bologna, pela semifinal da Copa Davis.
Número 22 do mundo, o anfitrião salvou nada menos que sete match-points na vitória sobre o belga Zizou Bergs (43º), por 6/3, 6/7 (5) e 7/6 (15), numa batalha que durou 3h42m. Compatriota de Cobolli, Matteo Berrettini venceu no início do confronto desta sexta, o visitante Raphael Collignon.
Ao final do jogo, o herói italiano celebrou a épica virada rasgando a própria camisa, ao melhor estilo 'Hulk', o rival, aos prantos, foi consolado por Cobolli.
Logo depois, Cobolli fez questão de consolar o adversário, que estava aos prantos, veja abaixo:
Com o triunfo, os anfitriões, mesmo desfalcados de Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (dois principais do país) alcançam a terceira final consecutiva da competição. Domingo, os italianos decidem contra Alemanha ou Espanha, que duelam no sábado.
Desde 2001, com a Austrália liderada por Lleyton Hewitt, que um país não avançava três temporadas seguidas à decisão da Davis.
Duelos contra João Fonseca
Em junho, na estreia da grama do ATP 500 de Halle, na Alemanha, João Fonseca desperdiçou um match-point e foi superado por Cobolli. O 'troco' do brasileiro veio em setembro, na Laver Cup, em San Francisco, nos EUA (vídeo abaixo). Vale lembrar que o torneio em solo americano não conta pontos para o ranking mundial.
Curiosamente, uma semana após a derrota para Cobolli, o carioca, hoje com 19 anos, ganhou a primeira partida na carreira na grama, em Eastbourne, na Inglaterra, justamente contra Bergs, derrotado nesta sexta pelo italiano.
