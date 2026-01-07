Aos 26 anos, Alejandro Davidovich Fokina está no melhor ranking da carreira (14º) e já ultrapassou a marca de US$ 10 milhões, apenas em premiação, na carreira. Segundo o perfil Mister Only Tennis, no X, o tenista espanhol (que soma 158 vitórias e 145 derrotas) é o primeiro a conquistar esse montante sem ter vencido nenhum ATP.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Medvedev conta com a sorte na estreia em Brisbane; vídeo

➡️Tênistória relembra a campanha do único sul-americano finalista em Adelaide

E, até agora, não foi por falta de oportunidades que o número 2 da Espanha (atrás apenas do líder do ranking, Carlos Alcaraz) ainda não venceu o primeiro ATP. Profissional desde 2017, Fokina, que já acumula US$ 10,68 milhões em premiação, perdeu todas as cinco finais que disputou até hoje, nesse nível de torneio. Nada menos que quatro delas foram em 2025.



continua após a publicidade

O revés mais recente do espanhol em final foi no dia 26 de outubro, diante do brasileiro João Fonseca, no ATP 500 da Basileia. Também em 2025, Fokina foi superado nas decisões de Delray Beach, Acapulco e Washington. Nesse último, em agosto, o vice-campeão chegou a perder três match-points, diante do australiano Alex De Minaur, e ficou aos prantos momentos antes da premiação. O rival, numa bela atitude, fez questão de consolar o vice-campeão (vídeo abaixo).



Ex-tenista francês é o recordista de finais perdidas

Enorme pesadelo de Fokina para vencer o primeiro torneio à parte, o espanhol está longe de ser o que mais finais perdeu antes de erguer um troféu de ATP. Ex-número 25 do mundo e aposentado desde 2018, o francês Julien Benneteau é o que mais acumulou vices nesse nível de torneio, sem ter vencido um sequer. Foram nada menos que 10 derrotas em decisões. A mais recente foi em Kuala Lumpur, em 2014.

continua após a publicidade

O francês Julien Benneteau (Reprodução)

Abaixo, o ponto final da mais recente vitória de João Fonseca sobre Fokina (no Masters 1000 de Cincinnati, em agosto, o espanhol, lesionado, desistiu do jogo contra o brasileiro):



João Fonseca ao lado do espanhol Alejandro Davidovich Fokina no pódio na Basileia (Foto Fabrice COFFRINI / AFP)





