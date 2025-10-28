menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Ao vivo: pré-jogo da estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Paris

Campeão da Basileia, brasileiro reencontra o canadense Denis Shapovalov

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/10/2025
07:29
João Fonseca faz um voleio na vitória sobre Fokina na final
imagem cameraJoão Fonseca faz um voleio na vitória sobre Fokina na final (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dois dias após o título do ATP 500 da Basileia, o maior da carreira até aqui, João Fonseca está de volta às quadras. Nesta terça-feira, o brasileiro, de apenas 19 anos e 28 do mundo, estreia no Masters 1000 de Paris. O adversário é o canadense Denis Shapovalov, o mesmo que o carioca derrotou nas quartas de final na Suíça, na sexta-feira.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ João Fonseca precisa quebrar escrita para enfrentar Alcaraz em Paris
➡️ João Fonseca 'enveredado no capeta', humorista faz 'leitura labial' de Fokina
➡️ Exclusivo: Argentino Navone comenta a rivalidade com João Fonseca

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, vivendo o melhor momento da carreira, tem a chance de alcançar seu maior feito em torneios desse nível até aqui. Tanto em agosto, em Cincinnati, quanto em março, em Miami, João Fonseca alcançou a terceira rodada de Masters 1000. Chegar às oitavas de final na capital francesa seria uma façanha inédita.


Foi também em Paris, em maio, que o número 1 do Brasil debutou no saibro de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, e em grande estilo, alcançando a terceira rodada. Em competições desse nível, o carioca só igualou essa campanha em Wimbledon, em junho, quando também venceu duas partidas, quebrando uma escrita de 15 anos sem um brasileiro na terceira rodada de Londres. O último foi Thomaz Bellucci, ex-número 21 do mundo, que, na segunda-feira, em entrevista exclusiva ao Lance!, exaltou os feitos de João Fonseca.

continua após a publicidade

Como após Buenos Aires, pouco tempo de descanso

Tal como agora, em fevereiro apenas dois dias separaram o primeiro título de ATP de João Fonseca do próximo desafio. No dia 18 daquele mês, logo após a final de Buenos Aires, o número 1 do Brasil acabou surpreendido pelo francês Alexandre Muller na estreia do Rio Open.

A façanha na capital argentina fez do carioca, aos 18 anos, o mais jovem do país a vencer um ATP. Na final, o triunfo foi sobre o anfitrião Francisco Cerundolo.

continua após a publicidade
João Fonseca vence ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca vence ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias