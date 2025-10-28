Ao vivo: pré-jogo da estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Paris
Campeão da Basileia, brasileiro reencontra o canadense Denis Shapovalov
- Matéria
- Mais Notícias
Dois dias após o título do ATP 500 da Basileia, o maior da carreira até aqui, João Fonseca está de volta às quadras. Nesta terça-feira, o brasileiro, de apenas 19 anos e 28 do mundo, estreia no Masters 1000 de Paris. O adversário é o canadense Denis Shapovalov, o mesmo que o carioca derrotou nas quartas de final na Suíça, na sexta-feira.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ João Fonseca precisa quebrar escrita para enfrentar Alcaraz em Paris
➡️ João Fonseca 'enveredado no capeta', humorista faz 'leitura labial' de Fokina
➡️ Exclusivo: Argentino Navone comenta a rivalidade com João Fonseca
O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, vivendo o melhor momento da carreira, tem a chance de alcançar seu maior feito em torneios desse nível até aqui. Tanto em agosto, em Cincinnati, quanto em março, em Miami, João Fonseca alcançou a terceira rodada de Masters 1000. Chegar às oitavas de final na capital francesa seria uma façanha inédita.
Foi também em Paris, em maio, que o número 1 do Brasil debutou no saibro de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, e em grande estilo, alcançando a terceira rodada. Em competições desse nível, o carioca só igualou essa campanha em Wimbledon, em junho, quando também venceu duas partidas, quebrando uma escrita de 15 anos sem um brasileiro na terceira rodada de Londres. O último foi Thomaz Bellucci, ex-número 21 do mundo, que, na segunda-feira, em entrevista exclusiva ao Lance!, exaltou os feitos de João Fonseca.
Como após Buenos Aires, pouco tempo de descanso
Tal como agora, em fevereiro apenas dois dias separaram o primeiro título de ATP de João Fonseca do próximo desafio. No dia 18 daquele mês, logo após a final de Buenos Aires, o número 1 do Brasil acabou surpreendido pelo francês Alexandre Muller na estreia do Rio Open.
A façanha na capital argentina fez do carioca, aos 18 anos, o mais jovem do país a vencer um ATP. Na final, o triunfo foi sobre o anfitrião Francisco Cerundolo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias