imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: João Fonseca encara Tsitsipas na Copa Davis

Acompanhe o placar em tempo real

João Fonseca na abertura do confronto contra a Grécia, pela Davis (Foto: André Gemmer/CBT)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
12:35
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após as vitórias do último sábado (13), João Fonseca, de 19 anos e 42º do mundo, e Stefanos Tsitsipas, número 27º, fazem duelo inédito neste domingo (14), em Atenas, pela Copa Davis. A Cazé TV e o Sporty Net transmitem os jogos ao vivo.

TEMPO REAL: 1° set - João Fonseca consegue a quebra no primeiro game e fecha em 6/4

2° set - Tsitsipas quebra o serviço e abre 4 a 2. Tsitsipas sacando...

➡️ Imagens da vitória de João Fonseca sobre Sakellaridis na Davis
➡️ Ace do Acioly: Por que Bia e João vivem realidades opostas no circuito

No sábado, o número 1 do Brasil teve trabalho, mas despachou Stefano Sakellaridis (286º), por 7/5 e 6/3. Já Tsitsipas venceu com facilidade Thiago Wild (146º), por 6/2 e 6/1.

O sorriso de João Fonseca na vitória sobre o grego Sakellaridis (André Gemmer/CBT)
Dupla brasileira vence e abre vantagem na Copa Davis

Marcelo Melo e Rafael Matos conquistaram a vantagem para o Brasil na Copa Davis na manhã deste domingo (14).  Com a decisão contra João Fonseca logo em seguida, o time grego trocou de última hora Stefanos Tsitsipas com Aristóteles Thanos, que jogou ao lado de Petros Tsitsipas. A dupla brasileira experiente não teve dificuldades para fechar a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2.

Com a vitória, o Brasil vence a série por 2 a 1 contra a Grécia na Copa Davis.

➡️ Siga o Lance! Olímpico no WhatsApp

FICHA TÉCNICA
João Fonseca x Stefanos Tsitsipas - Copa Davis

📆 Data e horário: Domingo, 14 de setembro, em torno das 12h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Atenas, Grécia
📺 Onde assistir: Cazé TV e Sporty Net

O Jogo

João Fonseca começou a partida de forma agressiva, com bolas fundas e saques variados, o que tirou o grego Stefanos Tsitsipas de sua zona de conforto. Apesar de Tsitsipas ter se estabilizado no jogo, não foi o suficiente para virar o placar, e João Fonseca fechou a primeira parcial em 6/4, em um set de alta performance do brasileiro.

O segundo set começou equilibrado e a primeira quebra aconteceu no quinto game, quando o grego abriu 4 a 2, após João cometer alguns erros não forçados que custaram a parcial.

