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João Fonseca x Zandschulp em Cincinnati; horário e onde assistir

Quem vencer encara o norueguês Ruud (14º) ou o australiano O'Connell (133º) na 3ª rodada

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 11:00
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João Fonseca observa a bola em treino em Cincinnati
João Fonseca observa a bola em treino em Cincinnati (Foto: Reprodução)



A cinco dias de completar 20 anos, João Fonseca estreia neste domingo no Masters 1000 de Cincinnati. Cabeça de chave número 23, o brasileiro mede forças contra o holandês Botic Van de Zandschulp (59º do mundo), de 30 anos. Os dois entram em quadra em torno das 14h (de Brasília).

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Tanto o brasileiro quanto o tenista da Holanda desembarcaram em solo americano após derrota nas oitavas de final de Montreal, semana passada. Enquanto o carioca perdeu para o campeão, o americano Ben Shelton (10º), Botic foi superado pelo tcheco Jakub Mensik (17º).

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Quem vencer o duelo deste domingo enfrenta, na terceira rodada, o norueguês Casper Ruud (14º) ou o qualifier australiano Christopher O'Connell (133º). Essa partida, que começa às 12h, será a preliminar do jogo de João.

Cincinnati será o 15º torneio desse nível que o número 1 do Brasil disputa, a segunda vez em Ohio. Ano passado, quando era o 52º do mundo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a terceira rodada, surpreendido pelo francês Terence Atmane (136º). Em nenhum outro evento desse porte o brasileiro foi eliminado por um tenista de ranking tão baixo quanto o do rival europeu.

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Até agora, João Fonseca soma 17 triunfos em 31 partidas de Masters 1000, com destaque para as quartas de final de Monte Carlo, no saibro, há quase quatro meses. O carioca debutou em competições desse nível em 2024, aos 17 anos, em Madri. Naquela semana, João era apenas o 242º do mundo.

🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca (BRA) x Botic Van de Zandschulp (HOL) - Segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati 2026

📅 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, em torno das 14h (horário de Brasília)
📍 Local: Tony Trabert Stadium, em Cincinnati, nos EUA
📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)

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