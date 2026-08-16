João Fonseca x Zandschulp em Cincinnati; horário e onde assistir Quem vencer encara o norueguês Ruud (14º) ou o australiano O'Connell (133º) na 3ª rodada





A cinco dias de completar 20 anos, João Fonseca estreia neste domingo no Masters 1000 de Cincinnati. Cabeça de chave número 23, o brasileiro mede forças contra o holandês Botic Van de Zandschulp (59º do mundo), de 30 anos. Os dois entram em quadra em torno das 14h (de Brasília).



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Tanto o brasileiro quanto o tenista da Holanda desembarcaram em solo americano após derrota nas oitavas de final de Montreal, semana passada. Enquanto o carioca perdeu para o campeão, o americano Ben Shelton (10º), Botic foi superado pelo tcheco Jakub Mensik (17º).



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Quem vencer o duelo deste domingo enfrenta, na terceira rodada, o norueguês Casper Ruud (14º) ou o qualifier australiano Christopher O'Connell (133º). Essa partida, que começa às 12h, será a preliminar do jogo de João.



Cincinnati será o 15º torneio desse nível que o número 1 do Brasil disputa, a segunda vez em Ohio. Ano passado, quando era o 52º do mundo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a terceira rodada, surpreendido pelo francês Terence Atmane (136º). Em nenhum outro evento desse porte o brasileiro foi eliminado por um tenista de ranking tão baixo quanto o do rival europeu.

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Até agora, João Fonseca soma 17 triunfos em 31 partidas de Masters 1000, com destaque para as quartas de final de Monte Carlo, no saibro, há quase quatro meses. O carioca debutou em competições desse nível em 2024, aos 17 anos, em Madri. Naquela semana, João era apenas o 242º do mundo.

🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca (BRA) x Botic Van de Zandschulp (HOL) - Segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati 2026

📅 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, em torno das 14h (horário de Brasília)

📍 Local: Tony Trabert Stadium, em Cincinnati, nos EUA

📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)

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