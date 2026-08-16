João Fonseca x Zandschulp em Cincinnati; horário e onde assistir
Quem vencer encara o norueguês Ruud (14º) ou o australiano O'Connell (133º) na 3ª rodada
A cinco dias de completar 20 anos, João Fonseca estreia neste domingo no Masters 1000 de Cincinnati. Cabeça de chave número 23, o brasileiro mede forças contra o holandês Botic Van de Zandschulp (59º do mundo), de 30 anos. Os dois entram em quadra em torno das 14h (de Brasília).
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Tanto o brasileiro quanto o tenista da Holanda desembarcaram em solo americano após derrota nas oitavas de final de Montreal, semana passada. Enquanto o carioca perdeu para o campeão, o americano Ben Shelton (10º), Botic foi superado pelo tcheco Jakub Mensik (17º).
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Quem vencer o duelo deste domingo enfrenta, na terceira rodada, o norueguês Casper Ruud (14º) ou o qualifier australiano Christopher O'Connell (133º). Essa partida, que começa às 12h, será a preliminar do jogo de João.
Cincinnati será o 15º torneio desse nível que o número 1 do Brasil disputa, a segunda vez em Ohio. Ano passado, quando era o 52º do mundo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a terceira rodada, surpreendido pelo francês Terence Atmane (136º). Em nenhum outro evento desse porte o brasileiro foi eliminado por um tenista de ranking tão baixo quanto o do rival europeu.
Até agora, João Fonseca soma 17 triunfos em 31 partidas de Masters 1000, com destaque para as quartas de final de Monte Carlo, no saibro, há quase quatro meses. O carioca debutou em competições desse nível em 2024, aos 17 anos, em Madri. Naquela semana, João era apenas o 242º do mundo.
🎾✅ Ficha técnica
João Fonseca (BRA) x Botic Van de Zandschulp (HOL) - Segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati 2026
📅 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, em torno das 14h (horário de Brasília)
📍 Local: Tony Trabert Stadium, em Cincinnati, nos EUA
📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)
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