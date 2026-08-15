Definido o horário da estreia de João Fonseca em Cincinnati Brasileiro vai enfrentar o tenista holandês pela terceira vez na carreira, neste domingo

Exatamente uma semana após se despedir nas oitavas de final de Montreal, João Fonseca estreia neste domingo, em mais um Masters 1000. O número 1 do Brasil e 26º do mundo encara o holandês Botic Van de Zandschulp, ex-22º e atual 59º do ranking, em Cincinnati. Os dois entram em quadra em torno das 14h (de Brasília), no segundo jogo da quadra Tony Trabert, a terceira maior do complexo em Ohio.

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O número 1 do Brasil e o rival entram em quadra logo após a partida, que começa às 12h, entre o norueguês Casper Ruud (14º) e o qualifier australiano Christopher O'Connell (133º). Os vencedores dos dois jogos se enfrentam na terceira rodada em Cincinnati.



Na sexta-feira, logo após derrotar o qualifier cazaque Aleksandr Shevchenko na estreia, o tenista da Holanda falou, à ESPN Brasil, sobre as duas vezes que enfrentou João Fonseca. O brasileiro venceu a primeira e perdeu a segunda:



- O primeiro jogo entre nós eu não conhecia muito ele, era muito novo, acho que ainda não estava entre os 150 melhores do ranking (era 158º). Ele jogou de maneira espetacular na Copa Davis (em 2024), fiquei um pouco surpreso. Depois em Bruxelas eu joguei bem melhor, muito mais sólido e jogamos um set muito equilibrado (em 2025) - recordou Zandschulp.

Rival elogia João Fonseca

Com 19 vitórias em 35 jogos na temporada, o holandês, tal como o número 1 do Brasil, joga o torneio pela segunda vez. Na primeira, em 2022, o tenista da Holanda caiu na segunda rodada, diante do russo Daniil Medvedev. Experiente, Botic sabe que todo cuidado será pouco na partida contra o número 1 do Brasil:



- Ele é um jogador incrível, ele tem todas as armas, vai ser um confronto muito difícil", concluiu.

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