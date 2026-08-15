Veja gols em Fluminense x Palmeiras: Gustavo Gómez e Hulk marcam Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Gómez foi o responsável por colocar a equipe alviverde na frente do placar, mas viu Hulk empatar para o Tricolor ainda no primeiro tempo.

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O cronômetro marcarva nove minutos, quando Gustavo Gómez, em um escanteio cobrado por Piquerez, subiu mais que a defesa do Fluminense para cabecear. A finalização foi precisa e não deu chances de defesa para o goleiro Fábio. Veja abaixo:

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FLUMINENSE 0x1 PALMEIRAS



GOL DO CAPITÃO! GOL DO GUSTAVO GOMEZ! pic.twitter.com/axO0fGBRIM — DataFut (@DataFutebol) August 15, 2026

Ainda no primeiro tempo, o atacante Hulk empatou o confronto para a equipe Tricolor. Cannobio achou o companheiro livre na área alviverde para marcar de cabeça. Veja abaixo:

gol de hulk para empatar o jogo contra o palmeiras pic.twitter.com/Wiwhlo7pSJ — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 15, 2026

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