Aos 39 anos, Djokovic sinaliza despedida do Masters de Cincinnati Sérvio venceu o primeiro set, mas sofreu uma virada para Thiago Agustín Tirante e deixou em dúvida um retorno ao torneio

Aos 39 anos, Novak Djokovic deu indícios de que pode ter disputado neste sábado (15) sua última partida no Masters 1000 de Cincinnati. O sérvio foi eliminado pelo argentino Thiago Agustín Tirante, número 50 do ranking, na segunda rodada do torneio, em uma partida marcada por dificuldades físicas.

Questionado após o confronto sobre a possibilidade de retornar ao torneio em 2027 para buscar mais um título, Djokovic demonstrou pessimismo.

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— Espero que sim, mas, infelizmente, parece mais provável que não. Vamos ver o que o futuro reserva — afirmou.

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Tricampeão em Cincinnati, o ex-número 1 do mundo começou bem diante de Tirante e venceu o primeiro set por 6/2. No entanto, passou a demonstrar desconforto físico ao longo da partida e acabou sofrendo a virada, com duas parciais de 6/4. Djokovic explicou que o calor e a umidade registrados em Ohio agravaram uma condição de saúde que, segundo ele, vem causando problemas há alguns anos.

— Parabéns ao meu adversário. Certamente não foi uma partida agradável para mim, pela maneira como me senti. Não é a primeira vez e imagino que também não será a última, mas essa é a realidade — declarou.

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Sem entrar em detalhes sobre o problema, o sérvio afirmou que as condições climáticas tornam a situação ainda mais difícil.

— É uma condição de saúde que tenho e que vem me incomodando nos últimos anos. Ela causa muitos problemas, especialmente quando está quente e úmido — completou.

A partida contra Tirante foi a primeira de Djokovic desde Wimbledon, disputado no início de julho. Caso realmente não volte ao torneio, o sérvio encerra sua trajetória em Cincinnati com três títulos e um retrospecto de 45 vitórias e 13 derrotas.

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Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)

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