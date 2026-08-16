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Rival de João Fonseca já derrotou Alcaraz e aposentou Nadal

No mesmo ano, em 2024, Zandschulp enfrentou o brasileiro pela primeira vez na carreira

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 07:00
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O holandês Botic Van de Zandschulp na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Montreal
O holandês Botic Van de Zandschulp na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

Das 130 vitórias de Botic Van de Zandschulp em torneios ATP na carreira (em 258 jogos), oito foram contra tenistas do top 10. A maior delas foi sobre o espanhol Carlos Alcaraz, então número 3 do mundo, na segunda rodada do US Open de 2024. Neste domingo, o holandês tem pela frente João Fonseca, em torno das 14h (de Brasília), pela segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

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Desde que foi surpreendido pelo tenista da Holanda, em agosto daquele ano, o atual vice-líder do ranking alcançou, no mínimo, as quartas de final dos outros cinco Grand Slams que disputou. E venceu três deles: Roland Garros e US Open (ambos em 2025) e o Australian Open, da temporada atual.

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Curiosamente, em 2024 Zandschulp também protagonizou uma cena marcante na história do tênis: a última partida do espanhol Rafael Nadal, ex-líder do ranking, no dia 19 de novembro. O duelo aconteceu em novembro daquele ano, quando o dono de 22 títulos de Grand Slams foi derrotado pelo rival por duplo 6/4, pela Copa Davis, em Málaga, na Espanha.

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Entre as vitórias sobre os dois ídolos da Espanha, o tenista da Holanda mediu forças com João Fonseca pela primeira vez. Em setembro de 2024, quando era apenas o 158º do mundo, o carioca superou o oponente (68º), por 6/4 e 7/6. O jogo foi válido pela Davis.

Já na temporada passada, Zandschulp deu o troco no adversário carioca. O encontro aconteceu na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica: 7/5 e 7/6 (2). E o duelo deste domingo será um tira-teima entre eles.

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