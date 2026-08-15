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Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Times lutam contra o rebaixamento neste domingo (16), em São Januário

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
15/08/2026 12:14
Atualizado há 1 minutos
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onde assistir
Vasco e Santos duelam pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro. (Foto: Diuvlgação/ Lance!)

O Santos e o Vasco se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. ➡️ Cliquei aqui para assistir ao vivo no Premiere.

As duas equipes lutam contra o rebaixamento e chegam para o confronto com 22 pontos na tabela. O Peixe ocupa a 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Cruz-Maltino aparece em 18º.

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As campanhas também são semelhantes: cinco vitórias, sete empates e nove derrotas para cada lado. No entanto, o ataque santista leva vantagem, com 29 gols marcados, contra 23 do Vasco. Na defesa, porém, o cenário se inverte: o time carioca sofreu 31 gols na competição, enquanto o Peixe foi vazado 35 vezes.

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Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Santos escudo
SAN
23ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
Var
Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Onde assistir

Como chegam os dois times?

Os dois times também entraram em campo no meio da semana pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco empatou por 0 a 0 com o Olimpia, do Paraguai, em São Januário. O jogo de volta será na próxima quinta-feira (20), no Defensores del Chaco. Já o Santos venceu o Macará, do Equador, por 2 a 1, na Vila Belmiro. A partida de volta também será na quinta-feira (20), no Estádio Bellavista.

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O técnico Cuca afirmou que teme um novo rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro e, por isso, deve poupar jogadores e promover uma rodagem no elenco na competição continental. Neymar, por exemplo, não deve viajar para o Equador.

A logística até Ambato, no Equador, também pesa para a decisão. Como a cidade não possui aeroporto, o Santos terá pela frente cerca de duas horas de viagem de ônibus do CT Rei Pelé até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de um voo de aproximadamente seis horas até Guayaquil. De lá, a equipe ainda seguirá de ônibus até Ambato, em um trajeto de quase 300 quilômetros.

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O Vasco também encara o confronto contra o Santos como uma espécie de final. Nesta semana, o clube apresentou Santiago Sosa. O argentino, de 27 anos, chega ao Cruz-Maltino com contrato de dois anos e meio. Destaque do Racing, o volante foi regularizado no BID da CBF e pode estrear neste domingo (16). O atacante Facundo Colidio também está apto para fazer sua estreia.

Gabriel Brazão durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Brazão durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ VASCO X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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Prováveis escalações:

SANTOS:  Gabriel Brazão; Davizinho, Willian Arão, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol. (Técnico: Cuca)

VASCO:  Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes, Tchê Tchê (Sosa) e Nuno Moreira; Andrés Gómez (Adson) e Colídio (Técnico: Pedro Emanuel)

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