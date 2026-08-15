Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Times lutam contra o rebaixamento neste domingo (16), em São Januário
O Santos e o Vasco se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. ➡️ Cliquei aqui para assistir ao vivo no Premiere.
As duas equipes lutam contra o rebaixamento e chegam para o confronto com 22 pontos na tabela. O Peixe ocupa a 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Cruz-Maltino aparece em 18º.
As campanhas também são semelhantes: cinco vitórias, sete empates e nove derrotas para cada lado. No entanto, o ataque santista leva vantagem, com 29 gols marcados, contra 23 do Vasco. Na defesa, porém, o cenário se inverte: o time carioca sofreu 31 gols na competição, enquanto o Peixe foi vazado 35 vezes.
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Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
Os dois times também entraram em campo no meio da semana pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco empatou por 0 a 0 com o Olimpia, do Paraguai, em São Januário. O jogo de volta será na próxima quinta-feira (20), no Defensores del Chaco. Já o Santos venceu o Macará, do Equador, por 2 a 1, na Vila Belmiro. A partida de volta também será na quinta-feira (20), no Estádio Bellavista.
O técnico Cuca afirmou que teme um novo rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro e, por isso, deve poupar jogadores e promover uma rodagem no elenco na competição continental. Neymar, por exemplo, não deve viajar para o Equador.
A logística até Ambato, no Equador, também pesa para a decisão. Como a cidade não possui aeroporto, o Santos terá pela frente cerca de duas horas de viagem de ônibus do CT Rei Pelé até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de um voo de aproximadamente seis horas até Guayaquil. De lá, a equipe ainda seguirá de ônibus até Ambato, em um trajeto de quase 300 quilômetros.
O Vasco também encara o confronto contra o Santos como uma espécie de final. Nesta semana, o clube apresentou Santiago Sosa. O argentino, de 27 anos, chega ao Cruz-Maltino com contrato de dois anos e meio. Destaque do Racing, o volante foi regularizado no BID da CBF e pode estrear neste domingo (16). O atacante Facundo Colidio também está apto para fazer sua estreia.
Ficha Técnica:
⚽ VASCO X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Prováveis escalações:
SANTOS: Gabriel Brazão; Davizinho, Willian Arão, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol. (Técnico: Cuca)
VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes, Tchê Tchê (Sosa) e Nuno Moreira; Andrés Gómez (Adson) e Colídio (Técnico: Pedro Emanuel)
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