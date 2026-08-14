João Fonseca reencontra holandês na estreia em Cincinnati Botic Van de Zandschulp derrota o lucky loser cazaque Aleksandr Shevchenko em Ohio

Ex-número 22 do mundo e atual 59º, o experiente Botic Van de Zandschulp, de 30 anos, será o rival de João Fonseca na estreia no Masters 1000 de Cincinnati, no domingo. Isso porque, nesta sexta, o holandês superou o lucky loser cazaque Aleksandr Shevchenko (89º), por 2 sets a 0, com parciais de duplo 6/4.

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Especialista no jogo de fundo de quadra, Botic, inicialmente, enfrentaria, nesta sexta, o compatriota Tallon Greekspoor (56º), que desistiu do torneio nesta sexta, com dores abdominais. Derrotado na última rodada do quali, Shevchenko herdou a vaga do número 1 da Holanda na chave principal americana.

Tal como o carioca, de 19 anos, Zandschulp chegou às oitavas de final do Masters de Montreal, semana passada. Enquanto João Fonseca caiu diante do bicampeão, o americano Ben Shelton (10º), o holandês se despediu no embate com o tcheco Jakub Mensik (17º). Pela campanha, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira subiu uma posição, chegando ao 26º lugar. Já o adversário deste domingo ganhou 11 postos.



Quem avançar enfrenta, na terceira rodada em Cincinnati, Casper Ruud (14º) ou o qualifier australiano Christopher O'Connell (133º). Semana passada, o tenista da Noruega foi derrotado pelo brasileiro na terceira rodada do Masters 1000 de Montreal.

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João Fonseca fará um tira-teima contra o rival

A partida de domingo será a terceira entre o brasileiro e o holandês. Em 2024, o sul-americano levou a melhor, pela Copa Davis, em uma quadra rápida indoor em Bologna, na Itália, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (3). No ano seguinte, no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, no piso rápido, o europeu deu o troco: 7/5 e 7/6 (2).

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