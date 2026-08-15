PC Oliveira analisa possível pênalti em Fluminense x Palmeiras
Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão
O especialista de arbitragem Paulo César Oliveira analisou a polêmica de arbitragem que aconteceu durante o confronto entre Fluminense e Palmeiras. As equipes se enfrentam neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão.
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A polêmica aconteceu no início da segunda etapa. O cronômetro marcava onze minutos, quando o lateral Giay acertou a bola com a mão dentro da área. Imediatamente, jogadores do Fluminense reclamaram e pediram pênalti no lance.
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Apesar da manifestação, Anderson Daronco se manteve convicto da marcação em campo. O VAR também não interveio na decisão. O especialista Paulo César de Olivera concordou com a decisão. A opinião dele foi exposta pelo narrador Luis Carlos Júnior, pela transmissão do Premiere.
— No lance do Giay, que os jogadores do Fluminense pediram pênalti, o nosso especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira afirmou que não foi. Para ele, a bola toca antes na cabeça do Giay antes de acertar a mão do jogador — disse o narrador.
Como foi Fluminense x Palmeiras?
Texto por: Pedro Brandão
O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.
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O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.
O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.
A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.
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