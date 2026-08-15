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Tricampeão Djokovic cai na estreia no Masters 1000 de Cincinnati

Ex-líder do ranking é derrotado de virada pelo argentino Tirante, 50º do mundo

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 18:10
Atualizado há 1 minutos
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Novak Djokovic cumprimenta Thiago Tirante após a derrota em Cincinnati
Novak Djokovic cumprimenta Thiago Tirante após a derrota em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Em sua primeira partida desde a semifinal de Wimbledon, no início de julho, Novak Djokovic (ex-líder do ranking e atual quinto) foi surpreendido e caiu na estreia do Masters 1000 de Cincinnati neste sábado. O autor da façanha foi o argentino Thiago Tirante (50º do mundo), que venceu o rival por 2 sets a 1, por 2/6, 6/4 e 6/4. Foi a terceira vitória do sul-americano contra um top 10, em quatro partidas na carreira.

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Enquanto o sérvio, de 39 anos, visivelmente sentiu a falta de ritmo, o rival, de 25 anos alcançou, na sexta-feira, o melhor ranking da carreira. Isso porque ter chegado às oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, semana passada, rendeu a Tirante um salto de 15 posições no ranking mundial. Na campanha no Canadá, o tenista da Argentina conquistou sua primeira vitória sobre um top 10 na temporada: 7/5 e 6/3 sobre o americano Taylor Fritz (8º).

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Djokovic voltava ao torneio após três anos

A partida deste sábado marcava o retorno do tricampeão (2018, 2020 e 2023) ao torneio após três anos. E o triunfo de Djokovic sobre o espanhol Carlos Alcaraz, na decisão naquela ocasião, segue como a final em melhor de três sets mais longa da história da ATP: 3h39m, por 5/7, 7/6 e 7/6.

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