Tenistas profissionais e praticantes do mundo todo costumam ter uma mão dominante para sacar e jogar, mas Teodor Davidov não é um deles. Destaque do US Open Juniors, o búlgaro-americano de 16 anos mostrou ser a exceção da "regra" ao sacar tanto com a mão esquerda quanto com a direita em suas partidas no Grand Slam juvenil. O fato chamou a atenção da própria organização do torneio, que divulgou nas redes sociais um compilado de lances do jovem realizando o serviço.

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A habilidade com ambas as mãos, no entanto, não se restringe apenas ao saque. Davidov também joga com forehands dos dois lados da quadra, levando a raquete à mão esquerda quando necessário. Sem precisar do backhand tradicional, a promessa americana comprovou ser um verdadeiro ambidestro.

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A opção por atuar de mãos trocadas se tornou uma estratégia, que perdura desde as categorias de base e continua sendo sua principal arma diante dos adversários. Contra o sul-africano Connor Doig, de 18 anos, Davidov alternou a mão no saque de acordo com o lado da quadra, mas acabou superado por 2 sets a 0 — parciais de 7/6 (4) e 6/3 — e se despediu do US Open Juniors na primeira rodada.

Teodor Davidov se destaca pelo saque ambidestro (Foto: Reprodução/Instagram)

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Guto Miguel avança em estreia no US Open Juniors

Quem passou pela estreia foi o brasileiro Guto Miguel, campeão juvenil de simples em Roland Garros e de duplas em Wimbledon. O brasileiro de 17 anos salvou um match point em um terceiro set apertado contra o americano Daniel Malacek para levar a vitória por 2 a 1, nas parciais de 3/6, 6/3 e 10/4. Na segunda rodada, Guto terá pela frente o britânico Mark Ceban.

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Ainda neste domingo (6), Leonardo Storck foi superado por Michael Antonius, outra prata da casa e cabeça de chave número 3 do torneio. A partida terminou em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/1 a favor do norte-americano.

Guto Miguel devolve a bola em partida no UTS Rio (Foto: Divulgação)

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