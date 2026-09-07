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Promessa americana se destaca por saque ambidestro no US Open juvenil

Teodor Davidov joga com mãos trocadas no serviço e sem o backhand tradicional

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 11:31
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O tenista bulgaro-americano Teodor Davidov aguarda devolução de saque em treino
Teodor Davidov, tenista bulgaro-americano de 16 anos (Foto: Reprodução/Instagram)

Tenistas profissionais e praticantes do mundo todo costumam ter uma mão dominante para sacar e jogar, mas Teodor Davidov não é um deles. Destaque do US Open Juniors, o búlgaro-americano de 16 anos mostrou ser a exceção da "regra" ao sacar tanto com a mão esquerda quanto com a direita em suas partidas no Grand Slam juvenil. O fato chamou a atenção da própria organização do torneio, que divulgou nas redes sociais um compilado de lances do jovem realizando o serviço.

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A habilidade com ambas as mãos, no entanto, não se restringe apenas ao saque. Davidov também joga com forehands dos dois lados da quadra, levando a raquete à mão esquerda quando necessário. Sem precisar do backhand tradicional, a promessa americana comprovou ser um verdadeiro ambidestro.

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A opção por atuar de mãos trocadas se tornou uma estratégia, que perdura desde as categorias de base e continua sendo sua principal arma diante dos adversários. Contra o sul-africano Connor Doig, de 18 anos, Davidov alternou a mão no saque de acordo com o lado da quadra, mas acabou superado por 2 sets a 0 — parciais de 7/6 (4) e 6/3 — e se despediu do US Open Juniors na primeira rodada.

Colagem de capturas de tela de vídeo com saques do tenista Teodor Davidov no US Open juvenil
Teodor Davidov se destaca pelo saque ambidestro (Foto: Reprodução/Instagram)

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Guto Miguel avança em estreia no US Open Juniors

Quem passou pela estreia foi o brasileiro Guto Miguel, campeão juvenil de simples em Roland Garros e de duplas em Wimbledon. O brasileiro de 17 anos salvou um match point em um terceiro set apertado contra o americano Daniel Malacek para levar a vitória por 2 a 1, nas parciais de 3/6, 6/3 e 10/4. Na segunda rodada, Guto terá pela frente o britânico Mark Ceban.

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Ainda neste domingo (6), Leonardo Storck foi superado por Michael Antonius, outra prata da casa e cabeça de chave número 3 do torneio. A partida terminou em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/1 a favor do norte-americano.

Guto Miguel devolve a bola em partida no UTS Rio
Guto Miguel devolve a bola em partida no UTS Rio (Foto: Divulgação)

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