Após a vitória contra o chinês Wu Yibing por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/4 e 6/1) na terceira rodada do US Open, Carlos Alcaraz tirou a camisa e fez a plateia ir à loucura. Entre os torcedores, uma reação em específico viralizou nas redes sociais pela empolgação ao presenciar a cena.

➡️Alcaraz segue estratégia de João Fonseca no tênis

Veja o momento e a reação da torcedora:

Ele sabe muito bem o que está fazendo 😅 pic.twitter.com/QOfiRrQJ8J — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) September 4, 2026

Carlos Alcaraz em ação no US Open 2026 (Foto: Kena Betancur/AFP)

US Open: Alcaraz revela sonho pessoal e projeta futura dupla com irmão

Em busca da sua oitava conquista de Grand Slam aos 23 anos, Carlos Alcaraz revelou, neste sábado (5), que carrega uma ambição pessoal na carreira. Após vencer o chinês Wu Yibing por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/4 e 6/1) na terceira rodada do US Open, o número 3 do mundo celebrou a presença da família no Arthur Ashe Stadium, em Nova Iorque, e contou que deseja dividir a quadra com seus irmãos, que seguem os mesmos passos no tênis.

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— Eles estão todos aqui, é muita pressão. Eu gostaria de jogar duplas com o Álvaro, mas vou dizer Jaime. Ele está indo muito bem e espero que um dia eu possa jogar duplas com ele. Não sei onde, mas seria divertido. Vou esperar esse momento chegar — disse Alcaraz, projetando uma futura dupla com o caçula.

Jaime Alcaraz é o irmão mais novo em um grupo de quatro irmãos. Aos 15 anos, o jovem tenista já soma dois títulos espanhóis na categoria infantil. Coincidentemente, o bicampeonato veio em julho do ano passado, enquanto Carlitos superava Jannik Sinner em uma final épica em Roland Garros.

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O outro irmão citado pela estrela da família na entrevista pós-jogo é Álvaro, o mais velho. Ele chegou a jogar tênis, mas abandonou a profissionalização para acompanhar a rotina de Carlos em treinamentos e competições. Quem completa o quarteto dos irmãos Alcaraz é Sergio, que possui uma vida mais reservada e prefere o futebol.

A tradição no tênis vem de família. O avô, também chamado Carlos, foi responsável pela construção de quadras de saibro em um clube de caça em El Palmar, na Espanha. Já o pai se tornou diretor da mesma instituição após desistir da carreira de atleta, ainda na adolescência. Foi justamente no local que Carlitos deu suas primeiras raquetadas.

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