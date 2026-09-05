Em busca da sua oitava conquista de Grand Slam aos 23 anos, Carlos Alcaraz revelou, neste sábado (5), que carrega uma ambição pessoal na carreira. Após vencer o chinês Wu Yibing por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/4 e 6/1) na terceira rodada do US Open, o número 3 do mundo celebrou a presença da família no Arthur Ashe Stadium, em Nova Iorque, e contou que deseja dividir a quadra com seus irmãos, que seguem os mesmos passos no tênis.

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— Eles estão todos aqui, é muita pressão. Eu gostaria de jogar duplas com o Álvaro, mas vou dizer Jaime. Ele está indo muito bem e espero que um dia eu possa jogar duplas com ele. Não sei onde, mas seria divertido. Vou esperar esse momento chegar — disse Alcaraz, projetando uma futura dupla com o caçula.

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Jaime Alcaraz é o irmão mais novo em um grupo de quatro irmãos. Aos 15 anos, o jovem tenista já soma dois títulos espanhóis na categoria infantil. Coincidentemente, o bicampeonato veio em julho do ano passado, enquanto Carlitos superava Jannik Sinner em uma final épica em Roland Garros.

O outro irmão citado pela estrela da família na entrevista pós-jogo é Álvaro, o mais velho. Ele chegou a jogar tênis, mas abandonou a profissionalização para acompanhar a rotina de Carlos em treinamentos e competições. Quem completa o quarteto dos irmãos Alcaraz é Sergio, que possui uma vida mais reservada e prefere o futebol.

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A tradição no tênis vem de família. O avô, também chamado Carlos, foi responsável pela construção de quadras de saibro em um clube de caça em El Palmar, na Espanha. Já o pai se tornou diretor da mesma instituição após desistir da carreira de atleta, ainda na adolescência. Foi justamente no local que Carlitos deu suas primeiras raquetadas.

Carlos Alcaraz em ação no US Open (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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Alcaraz avança às oitavas do US Open com histórico de 90%

Diante do chinês Wu Yibing, 113º colocado no ranking ATP, Carlos Alcaraz embalou sua 27ª vitória em 30 jogos no US Open, marcando um aproveitamento de 90% no Grand Slam americano. Com uma partida dominante, o tenista espanhol confirmou o favoritismo e avançou para as oitavas de final, onde vai encarar o anfitrião Tommy Paul, número 21 do mundo. O confronto acontece neste domingo (6), em horário a ser divulgado.

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