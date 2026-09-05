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US Open: Alcaraz revela sonho pessoal e projeta futura dupla com irmão

Irmão mais novo, Jaime acompanhou a vitória de Carlitos contra o chinês Wu Yibing, neste sábado (5)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 15:52
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Carlos Alcaraz tira foto no espelho abraçado com o irmão mais novo, Jaime
Carlos Alcaraz e o irmão mais novo, Jaime (Foto: Reprodução/Instagram)

Em busca da sua oitava conquista de Grand Slam aos 23 anos, Carlos Alcaraz revelou, neste sábado (5), que carrega uma ambição pessoal na carreira. Após vencer o chinês Wu Yibing por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/4 e 6/1) na terceira rodada do US Open, o número 3 do mundo celebrou a presença da família no Arthur Ashe Stadium, em Nova Iorque, e contou que deseja dividir a quadra com seus irmãos, que seguem os mesmos passos no tênis.

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— Eles estão todos aqui, é muita pressão. Eu gostaria de jogar duplas com o Álvaro, mas vou dizer Jaime. Ele está indo muito bem e espero que um dia eu possa jogar duplas com ele. Não sei onde, mas seria divertido. Vou esperar esse momento chegar — disse Alcaraz, projetando uma futura dupla com o caçula.

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Jaime Alcaraz é o irmão mais novo em um grupo de quatro irmãos. Aos 15 anos, o jovem tenista já soma dois títulos espanhóis na categoria infantil. Coincidentemente, o bicampeonato veio em julho do ano passado, enquanto Carlitos superava Jannik Sinner em uma final épica em Roland Garros.

O outro irmão citado pela estrela da família na entrevista pós-jogo é Álvaro, o mais velho. Ele chegou a jogar tênis, mas abandonou a profissionalização para acompanhar a rotina de Carlos em treinamentos e competições. Quem completa o quarteto dos irmãos Alcaraz é Sergio, que possui uma vida mais reservada e prefere o futebol.

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A tradição no tênis vem de família. O avô, também chamado Carlos, foi responsável pela construção de quadras de saibro em um clube de caça em El Palmar, na Espanha. Já o pai se tornou diretor da mesma instituição após desistir da carreira de atleta, ainda na adolescência. Foi justamente no local que Carlitos deu suas primeiras raquetadas.

Alcaraz ergue o punho direito e segura a raquete com a mão esquerda enquanto comemora ponto no US Open
Carlos Alcaraz em ação no US Open (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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Alcaraz avança às oitavas do US Open com histórico de 90%

Diante do chinês Wu Yibing, 113º colocado no ranking ATP, Carlos Alcaraz embalou sua 27ª vitória em 30 jogos no US Open, marcando um aproveitamento de 90% no Grand Slam americano. Com uma partida dominante, o tenista espanhol confirmou o favoritismo e avançou para as oitavas de final, onde vai encarar o anfitrião Tommy Paul, número 21 do mundo. O confronto acontece neste domingo (6), em horário a ser divulgado.

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