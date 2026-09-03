Rafael Jodar deixou o US Open com uma derrota dura e poucas respostas imediatas para explicar o desempenho. O espanhol, número 13 do mundo, foi superado pelo chinês Yunchaokete Bu, 124º do ranking e vindo do qualifying como lucky loser, por 6/2, 6/1 e 6/1.

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Após a partida, Jodar reconheceu a superioridade do adversário e afirmou que precisará de alguns dias para entender o que aconteceu em quadra.

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— Ele jogou melhor do que eu e, por isso, venceu. Fisicamente, eu estava bem. Foi simplesmente a maneira como a partida aconteceu — afirmou o espanhol.

Aos 19 anos, Jodar disputou pela primeira vez a chave principal profissional do US Open. O torneio também tinha um significado especial para o tenista, que havia conquistado o título juvenil em Nova York em 2024. Apesar do resultado, o espanhol avaliou positivamente sua temporada e destacou a necessidade de transformar a experiência em aprendizado.

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— Eu tentei fazer o meu melhor hoje, mas não funcionou. No geral, tive uma boa temporada. Agora vou precisar de um tempo para me recuperar, refletir sobre este torneio e entender o que posso tirar de aprendizado — disse.

Rafael Jodar comemora ponto em partida no ATP 500 de Washington (Foto: Emilee Chinn/AFP)

Jodar também ressaltou que ainda está em fase de adaptação ao circuito profissional. A derrota fez com que ele se tornasse o cabeça de chave mais bem ranqueado da história do US Open a perder para um lucky loser.

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— Acabamos de sair da partida, então ainda não sei exatamente o que poderia melhorar ou o que deveria fazer diferente na próxima vez. Sou novo no circuito e é normal que situações assim aconteçam. Preciso aprender com isso para tentar evitar que se repita — explicou.

O espanhol completou com uma reflexão sobre a própria trajetória:

— Isso pode acontecer com qualquer um. Somos todos humanos. Na segunda vez, se eu não tiver aprendido com o que aconteceu, aí será um problema.

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