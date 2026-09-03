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Luisa Stefani avança no US Open e garante vaga no WTA Finals nas duplas

Com Gabriela Dabrowski, brasileira assegurou vaga entre as oito melhores duplas do mundo e avançou no Grand Slam americano

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 18:44
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriela Dabrowski, à esquerda, e Luisa Stefani, à direita, se cumprimentam na linha de saque durante jogo no US Open
Luisa Stefani (dir.) e Gabriela Dabrowski (esq.) estão classificadas para o WTA Finals (Foto: Reprodução/Instagram)

O Brasil já tem seu representante na chave de duplas do WTA Finals de 2026, competição que reúne as oito melhores parcerias do mundo. Luisa Stefani, que ocupa a segunda posição do ranking ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, confirmou vaga no torneio nesta quinta-feira (3), dia que foi coroado com uma estreia vitoriosa no US Open.

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Stefani e Dabrowski superaram a dupla formada pela tcheca Anastasia Destiuc e pela russa Irina Khromacheva por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Com o resultado, as cabeças de chave número 2 do Grand Slam americano avançaram à segunda rodada.

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O time de Luisa Stefani apresentou uma atuação segura, principalmente no primeiro set, quando conseguiu duas quebras e embalou cinco games em sequência para fechar em 6/1. Na segunda parcial, a dupla brasileira-canadense precisou salvar cinco break-points para levar a melhor em uma disputa mais equilibrada, que terminou em 6/3.

As próximas adversárias serão conhecidas nesta sexta-feira (4), quando as irmãs Kristina e Annika Penickova, dos Estados Unidos, enfrentam a italiana Sara Errani e a austríaca Lili Tagger.

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Rumo ao WTA Finals, Stefani e Dabrowski vivem ano estrelado

De viseiras e saias brancas, Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani seguram suas raquetes com a mão esquerda e se cumprimentam com a direita em jogo de Wimbledon
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão na final de duplas em Wimbledon (Foto: Jimmie 48 Photography/WTA)

A vitória no US Open, junto com a classificação para o WTA Finals, consagra mais ainda a temporada de Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski. Elas vêm de um vice-campeonato em Wimbledon e duas semifinais de Slams, no Australian Open e em Roland Garros, além de terem conquistado três troféus na temporada.

Será a primeira vez que Stefani e Dabrowski vão competir juntas no WTA Finals, embora ambas já possuam resultados expressivos no torneio. No ano passado, a brasileira foi vice-campeã ao lado da húngara Timea Babos, enquanto Dabrowski ergueu o troféu em 2024, jogando com a neozelandesa Erin Routliffe.

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O WTA Finals acontece entre os dias 8 e 15 de novembro, no Indian Wells Tennis Garden, nos Estados Unidos. Outras duas duplas estão garantidas no evento que marca o encerramento da temporada: a tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend, líderes do ranking; e a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic, atuais terceiras colocadas.

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