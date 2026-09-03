Luisa Stefani avança no US Open e garante vaga no WTA Finals nas duplas
Com Gabriela Dabrowski, brasileira assegurou vaga entre as oito melhores duplas do mundo e avançou no Grand Slam americano
O Brasil já tem seu representante na chave de duplas do WTA Finals de 2026, competição que reúne as oito melhores parcerias do mundo. Luisa Stefani, que ocupa a segunda posição do ranking ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, confirmou vaga no torneio nesta quinta-feira (3), dia que foi coroado com uma estreia vitoriosa no US Open.
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Stefani e Dabrowski superaram a dupla formada pela tcheca Anastasia Destiuc e pela russa Irina Khromacheva por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Com o resultado, as cabeças de chave número 2 do Grand Slam americano avançaram à segunda rodada.
O time de Luisa Stefani apresentou uma atuação segura, principalmente no primeiro set, quando conseguiu duas quebras e embalou cinco games em sequência para fechar em 6/1. Na segunda parcial, a dupla brasileira-canadense precisou salvar cinco break-points para levar a melhor em uma disputa mais equilibrada, que terminou em 6/3.
As próximas adversárias serão conhecidas nesta sexta-feira (4), quando as irmãs Kristina e Annika Penickova, dos Estados Unidos, enfrentam a italiana Sara Errani e a austríaca Lili Tagger.
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Rumo ao WTA Finals, Stefani e Dabrowski vivem ano estrelado
A vitória no US Open, junto com a classificação para o WTA Finals, consagra mais ainda a temporada de Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski. Elas vêm de um vice-campeonato em Wimbledon e duas semifinais de Slams, no Australian Open e em Roland Garros, além de terem conquistado três troféus na temporada.
Será a primeira vez que Stefani e Dabrowski vão competir juntas no WTA Finals, embora ambas já possuam resultados expressivos no torneio. No ano passado, a brasileira foi vice-campeã ao lado da húngara Timea Babos, enquanto Dabrowski ergueu o troféu em 2024, jogando com a neozelandesa Erin Routliffe.
O WTA Finals acontece entre os dias 8 e 15 de novembro, no Indian Wells Tennis Garden, nos Estados Unidos. Outras duas duplas estão garantidas no evento que marca o encerramento da temporada: a tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend, líderes do ranking; e a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic, atuais terceiras colocadas.
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