Alcaraz segue estratégia de João Fonseca no tênis

Carlos Alcaraz pretende mudar a maneira como administra seu calendário no circuito e adotar pausas mais longas entre as sequências de torneios. A estratégia já é utilizada por João Fonseca, que vem reservando períodos de descanso durante a temporada.

O espanhol, atual número 3 do mundo, falou sobre o assunto após vencer o português Jaime Faria, 72º colocado no ranking, pela terceira rodada do US Open. Na entrevista coletiva, Alcaraz afirmou que o calendário do tênis está cada vez mais apertado e que será necessário abrir mão de algumas competições para preservar a condição física.

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A intenção do tenista é fazer intervalos de um ou dois meses entre determinados blocos de torneios. A medida se aproxima do planejamento adotado por João Fonseca desde que o brasileiro passou a disputar com maior frequência o circuito profissional.

Fonseca costuma intercalar suas participações em torneios com períodos de aproximadamente um mês de descanso. A estratégia permite ao brasileiro priorizar as principais competições e ter mais tempo para recuperação e preparação.

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— Vendo o quão apertado está o calendário, obviamente não quero ter essa pausa por causa de uma lesão. No futuro, vou tirar algumas pausas longas. Talvez não quatro meses, mas um mês ou dois. Vou começar a perder alguns torneios porque é impossível jogar todos — afirmou Alcaraz.

Alcaraz já ficou quatro meses afastado

A preocupação do espanhol também está relacionada à própria experiência recente com problemas físicos. Alcaraz ficou 139 dias sem disputar partidas por causa de dores no punho e, durante o período, ficou fora de Roland Garros e Wimbledon. Por isso, o tenista espanhol defende mudanças na forma como os atletas administram a temporada. Para ele, o aumento da quantidade de torneios importantes tem contribuído para o desgaste do circuito.

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— Estamos vendo muitos jogadores se machucando, muitos jogadores se cansando. Se eles não fizerem nada a respeito, vamos ver isso ainda mais no futuro — alertou.

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João Fonseca também sofreu com lesão

Mesmo adotando períodos de descanso ao longo da temporada, João Fonseca não ficou livre de problemas físicos. O brasileiro sofreu uma lesão abdominal durante o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O problema fez Fonseca desistir do US Open. O próximo compromisso do brasileiro será a Copa Davis, no Rio de Janeiro.

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João Fonseca cerra o punho na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: MATTHEW STOCKMAN /AFP)

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