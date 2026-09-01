João Fonseca é confirmado no ATP 500 de Tóquio ao lado de Alcaraz
Brasileiro disputará pela primeira vez o torneio japonês, que terá nove jogadores entre os 20 melhores do mundo
João Fonseca está confirmado no ATP 500 de Tóquio, no Japão. O brasileiro, atualmente na 26ª posição do ranking mundial, aparece na lista de inscritos da competição, que será disputada em quadras duras a partir de 30 de setembro. Será a primeira participação de Fonseca no torneio japonês. O jovem tenista terá uma chave de alto nível pela frente, com diversos nomes importantes do circuito na disputa pelo título.
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O principal destaque da lista é Carlos Alcaraz. Atual número 3 do mundo, o espanhol retorna ao Japão para tentar repetir a campanha da última edição e defender o troféu conquistado anteriormente. Além de Alcaraz, outros dois integrantes do top 10 estão confirmados: Ben Shelton, número 9, e Taylor Fritz, 10º colocado. A relação ainda conta com nomes como Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Lorenzo Musetti, Brandon Nakashima, Jiri Lehecka e Casper Ruud.
Ao todo, nove tenistas entre os 20 primeiros do ranking mundial estão inscritos no torneio. Tommy Paul, Luciano Darderi e Valentin Vacherot também aparecem entre os principais nomes da competição.
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João Fonseca estreia na gira asiática
A participação em Tóquio marcará a primeira aparição de João Fonseca em um torneio durante a gira asiática. O brasileiro chega ao evento como o 13º jogador mais bem ranqueado entre os inscritos. Na sequência da lista estão Alejandro Davidovich Fokina, Alejandro Tabilo, Ugo Humbert, Tomas Martin Etcheverry, Arthur Fery, Alexander Blockx, Matteo Arnaldi e Zizou Bergs.
Denis Shapovalov e Holger Rune também estão garantidos no torneio por meio do ranking protegido. Daniel Mérida, atualmente em 39º lugar no ranking, é o primeiro nome da lista de espera.
Lista de inscritos do ATP 500 de Tóquio
- Carlos Alcaraz (ESP) – 3º
- Ben Shelton (EUA) – 9º
- Taylor Fritz (EUA) – 10º
- Frances Tiafoe (EUA) – 12º
- Rafael Jodar (ESP) – 13º
- Lorenzo Musetti (ITA) – 14º
- Brandon Nakashima (EUA) – 17º
- Jiri Lehecka (TCH) – 19º
- Casper Ruud (NOR) – 20º
- Tommy Paul (EUA) – 21º
- Luciano Darderi (ITA) – 22º
- Valentin Vacherot (MON) – 23º
- João Fonseca (BRA) – 26º
- Alejandro Davidovich Fokina (ESP) – 27º
- Alejandro Tabilo (CHI) – 28º
- Ugo Humbert (FRA) – 31º
- Tomas Martin Etcheverry (ARG) – 32º
- Arthur Fery (GBR) – 33º
- Alexander Blockx (BEL) – 34º
- Matteo Arnaldi (ITA) – 36º
- Zizou Bergs (BEL) – 37º
- Denis Shapovalov (CAN) – ranking protegido
- Holger Rune (DIN) – ranking protegido
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