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João Fonseca é confirmado no ATP 500 de Tóquio ao lado de Alcaraz

Brasileiro disputará pela primeira vez o torneio japonês, que terá nove jogadores entre os 20 melhores do mundo

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 10:36
Supervisionado porNathalia Gomes,
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João Fonseca comemora ponto na derrota para Shelton em Montreal
João Fonseca comemora ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

João Fonseca está confirmado no ATP 500 de Tóquio, no Japão. O brasileiro, atualmente na 26ª posição do ranking mundial, aparece na lista de inscritos da competição, que será disputada em quadras duras a partir de 30 de setembro. Será a primeira participação de Fonseca no torneio japonês. O jovem tenista terá uma chave de alto nível pela frente, com diversos nomes importantes do circuito na disputa pelo título.

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O principal destaque da lista é Carlos Alcaraz. Atual número 3 do mundo, o espanhol retorna ao Japão para tentar repetir a campanha da última edição e defender o troféu conquistado anteriormente. Além de Alcaraz, outros dois integrantes do top 10 estão confirmados: Ben Shelton, número 9, e Taylor Fritz, 10º colocado. A relação ainda conta com nomes como Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Lorenzo Musetti, Brandon Nakashima, Jiri Lehecka e Casper Ruud.

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Ao todo, nove tenistas entre os 20 primeiros do ranking mundial estão inscritos no torneio. Tommy Paul, Luciano Darderi e Valentin Vacherot também aparecem entre os principais nomes da competição.

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João Fonseca estreia na gira asiática

A participação em Tóquio marcará a primeira aparição de João Fonseca em um torneio durante a gira asiática. O brasileiro chega ao evento como o 13º jogador mais bem ranqueado entre os inscritos. Na sequência da lista estão Alejandro Davidovich Fokina, Alejandro Tabilo, Ugo Humbert, Tomas Martin Etcheverry, Arthur Fery, Alexander Blockx, Matteo Arnaldi e Zizou Bergs.

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Denis Shapovalov e Holger Rune também estão garantidos no torneio por meio do ranking protegido. Daniel Mérida, atualmente em 39º lugar no ranking, é o primeiro nome da lista de espera.

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal (Foto: Divulgação)

Lista de inscritos do ATP 500 de Tóquio

  1. Carlos Alcaraz (ESP) – 3º
  2. Ben Shelton (EUA) – 9º
  3. Taylor Fritz (EUA) – 10º
  4. Frances Tiafoe (EUA) – 12º
  5. Rafael Jodar (ESP) – 13º
  6. Lorenzo Musetti (ITA) – 14º
  7. Brandon Nakashima (EUA) – 17º
  8. Jiri Lehecka (TCH) – 19º
  9. Casper Ruud (NOR) – 20º
  10. Tommy Paul (EUA) – 21º
  11. Luciano Darderi (ITA) – 22º
  12. Valentin Vacherot (MON) – 23º
  13. João Fonseca (BRA) – 26º
  14. Alejandro Davidovich Fokina (ESP) – 27º
  15. Alejandro Tabilo (CHI) – 28º
  16. Ugo Humbert (FRA) – 31º
  17. Tomas Martin Etcheverry (ARG) – 32º
  18. Arthur Fery (GBR) – 33º
  19. Alexander Blockx (BEL) – 34º
  20. Matteo Arnaldi (ITA) – 36º
  21. Zizou Bergs (BEL) – 37º
  22. Denis Shapovalov (CAN) – ranking protegido
  23. Holger Rune (DIN) – ranking protegido

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