Thiago Wild vence e chega às quartas do Challenger na Itália
Brasileiro vence eslovaco Norbert Gombos e segue vivo no Challenger italiano
Thiago Wild continua sua campanha no Challenger 75 de Como, na Itália. Atual número 198 do ranking mundial, o brasileiro venceu mais uma partida no torneio disputado no saibro e garantiu presença nas quartas de final nesta quarta-feira (2).
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Nas oitavas de final, o paranaense derrotou o eslovaco Norbert Gombos, ex-integrante do top 80 e atualmente na 369ª posição do ranking. Wild venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19min de partida. O brasileiro teve controle do jogo e não precisou salvar nenhum break point. Ele conseguiu uma quebra de serviço em cada set para construir a vitória com tranquilidade.
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Wild ganha posições no ranking
Com a campanha em Como, Thiago Wild já aparece provisoriamente na 179ª colocação do ranking da ATP, um salto de 19 posições. Caso conquiste mais uma vitória no torneio italiano, o brasileiro poderá subir outras três posições.
Quem será o próximo adversário?
O adversário de Wild nas quartas de final será definido no confronto entre o peruano Juan Pablo Varillas, atual 234º colocado e ex-top 60, e o italiano Federico Arnaboldi, número 521 do mundo. Wild busca seguir avançando no torneio para somar mais pontos no ranking e continuar sua recuperação na temporada. Além disso, a competição distribui 97 mil euros em premiação.
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