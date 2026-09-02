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Thiago Wild vence e chega às quartas do Challenger na Itália

Brasileiro vence eslovaco Norbert Gombos e segue vivo no Challenger italiano

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 14:44
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Thiago Wild comemora ponto
Thiago Wild comemora ponto (Foto: Reprodução)

Thiago Wild continua sua campanha no Challenger 75 de Como, na Itália. Atual número 198 do ranking mundial, o brasileiro venceu mais uma partida no torneio disputado no saibro e garantiu presença nas quartas de final nesta quarta-feira (2).

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Nas oitavas de final, o paranaense derrotou o eslovaco Norbert Gombos, ex-integrante do top 80 e atualmente na 369ª posição do ranking. Wild venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19min de partida. O brasileiro teve controle do jogo e não precisou salvar nenhum break point. Ele conseguiu uma quebra de serviço em cada set para construir a vitória com tranquilidade.

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➡️ Thiago Wild vence na estreia e dá salto no ranking da ATP

Wild ganha posições no ranking

Com a campanha em Como, Thiago Wild já aparece provisoriamente na 179ª colocação do ranking da ATP, um salto de 19 posições. Caso conquiste mais uma vitória no torneio italiano, o brasileiro poderá subir outras três posições.

Thiago Wild no quali do Australian Open (Foto: Reprodução)
Thiago Wild vence na estreia do Australian Open (Foto: Reprodução)

Quem será o próximo adversário?

O adversário de Wild nas quartas de final será definido no confronto entre o peruano Juan Pablo Varillas, atual 234º colocado e ex-top 60, e o italiano Federico Arnaboldi, número 521 do mundo. Wild busca seguir avançando no torneio para somar mais pontos no ranking e continuar sua recuperação na temporada. Além disso, a competição distribui 97 mil euros em premiação.

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