Guga Kuerten celebra João Fonseca e o futuro do Brasil no tênis

Um dos maiores nomes do tênis do Brasil, Gustavo Kuerten ainda está ligado ao esporte. O eterno "Guga" participou, nesta sexta-feira (21), de um Seminário da Genial Investimentos realizado no Rio de Janeiro e aproveitou para comentar sobre João Fonseca e sua eliminação precoce no Rio Open 2025. Além do jovem tenista, o ex-tenista celebrou os atuais nomes brasileiros na categoria.

Guga, até os dias atuais, é uma dos jogadores brasileiros que o esporte já viu. Aposentado, o tricampeão de Roland Garros se mostrou entusiasmado com o crescimento de João Fonseca, de apenas 18 anos, que vem batendo marcas de precocidade no tênis brasileiro e mundial.

- Crescimento que a gente vê que chama atenção do tênis mundial. Com essa idade já conseguir alcançar essa capacidade. Além da Argentina, na Austrália, nas semanas ano passado no NextGen Finals é extraordinário. É muito trabalho. A turma está acertando faz tempo. Ele tá com o Guilherme (Teixeira, técnico). Lembro a primeira vez que vi o João. O André Sá estava no projeto na época e encontrei eles em Floripa com o treinador dedicado: "precisamos fazer isso e aquilo", com a família com clareza do que se faz - comentou o ex-tenista, que completou:

- O que mais chama atenção é a capacidade de aprender e isso dá essa euforia toda, essas experiências todas de como foi lidar em 97. É ter tranquilidade de saber que quando mais tenistas tiver ao redor, melhor pra ele navegar também. Saber que precisa criar uma pretensão audaciosa, ter um crescimento que só temos que agradecer e aplaudir. Melhor forma de ajudar hoje é deixá-los continuar trabalhando, dar incentivo e condição para eles investirem nesse processo de formação. Ele está começando.

A atuação de João Fonseca mexeu com as lembranças e sentimentos de Gustavo Kuerten. Nosso eterno Guga celebrou o futuro do Brasil no tênis e deu dicas sobre como deixar a vida dos tenistas mais fácil, apesar de toda a pressão dos torneios.

- Deu para relembrar aquela época. Segunda-feira agora foi a melhor fisioterapia que fiz, fiquei empolgado, pois mexe com a gente, é diferente. A hora que enxergamos esse nível na Argentina deixa a gente se emocionar. Para mim o futuro é muito promissor. Ao mesmo tempo, é o trabalho no dia-a-dia. Nosso papel é deixar ele ter o ambiente mais saudável possível dentro de nossa brasilidade de euforia, de necessidade de ídolo em tempo real, todo instante, queremos, vibramos, nos emocionamos. É importante respeitar - confessou o ex-tenista.

Eliminação no Rio Open e talentos brasileiros

Segundo Guga, a eliminação de João Fonseca não foi uma surpresa. Apesar das grandes vitórias, que o levaram a conquistar o seu primeiro título ATP em Buenos Aires, o jovem ainda está em "processo de evolução" e tem um super potencial, no qual se inspirar com grandes tenistas brasileiros em ação.

- No Rio de Janeiro a derrota foi muito normal, bem mais provável do que ele sair arrebentando uma atrás da outra. Tem um tempo para todo esse processo de evolução. O que me deixa confiante é a forma que estão usando é muito prolífera e vai trazer de arrasto muitos outros. Bia durante dois, três anos deixou essa luz acesa. João teve o que seguir. A história da Maria Esther Bueno estava escondida, conhecia ela em Wimbledon e nem sabia quem era. Hoje o João tem a Bia, os Thiagos, os meninos e garotas que estão vindo com super potencial - concluiu Guga.

