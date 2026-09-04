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Thiago Seyboth Wild na semi do Challenger de Como? Entenda

Brasileiro está vencendo confronto em torneio italiano e pode confirmar vaga no top 4

PorDavi CaldasRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 08:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Thiago Wild comemora ponto
Thiago Wild comemora ponto (Foto: Reprodução)

Thiago Seyboth Wild continua sua campanha no Challenger 75 de Como, na Itália. Atual número 198 do ranking mundial, o brasileiro está vencendo mais uma partida no torneio disputado no saibro. Caso confirme a vitória, Thiago chegará à semifinal do campeonato.

O adversário de Wild nas quartas de final é o peruano Juan Pablo Varillas, atual 234º colocado e ex-top 60. Após vencer o primeiro set por 6 a 4, o brasileiro está com boas chances de avançar no torneio e confirmar sua vaga no top 4. No segundo set, o brasileiro começou perdendo o primeiro game por 1 a 0 e busca a virada para confirmar a classificação.

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Além da chance de seguir avançando no torneio para somar mais pontos no ranking e continuar sua recuperação na temporada, Wild pode garantir um bônus de 97 mil euros em premiação com a vitória. No último jogo, o paranaense derrotou o eslovaco Norbert Gombos, ex-integrante do top 80 e atualmente na 369ª posição do ranking por 2 sets a 0.

O paranaense Thiago Wild no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)
O paranaense Thiago Wild no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

Wild ganha posições no ranking

Com a campanha em Como, Thiago Wild já aparece provisoriamente na 179ª colocação do ranking da ATP, um salto de 19 posições. Caso conquiste esta vitória nas quartas de final do torneio italiano, o brasileiro poderá subir outras três posições.

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Thiago no US Open

Depois de uma estreia dominante, o brasileiro enfrentou o norte-americano Mackenzie McDonald, atual 146º colocado do ranking da ATP e que já chegou a ocupar a 37ª posição, na segunda rodada do qualificatório do US Open. No entanto, Wild não conseguiu a classificação e perdeu os dois sets por 6 a 4.

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