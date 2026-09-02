Fora de ação no tênis, Beatriz Haddad Maia falou pela primeira vez em público, nesta quarta-feira (2), sobre a decisão de pausar a carreira, tomada no mês passado. Em evento organizado por um patrocinador, a tenista brasileira de 30 anos falou sobre saúde mental e revelou a dificuldade para lidar com a cobrança que vinha tendo sobre seu próprio desempenho.

— As pessoas se preocupam muito com a Bia tenista e esquecem desse lado (pessoal). Eu estou me sentindo muito bem. Tive que tomar essa decisão sobre algo que tenho carregado há meses. Minha relação com o tênis vem sendo difícil há um tempo. Jogo desde os 4 anos, sou profissional desde os 14 anos, viajo 9 meses por ano, fico longe da família. O preço que paguei pelo tênis é muito duro. Os últimos meses foram bem difíceis para mim, pela cobrança que tenho, do meu potencial. Quando tomei a decisão, me senti muito mais leve - contou Bia Haddad, que não disputa uma partida desde a eliminação na primeira rodada de Wimbledon.

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Ex-top 10 do ranking mundial e atualmente na 154ª posição, Bia terá direito a seis meses de ranking protegido até o retorno às quadras, previsto para o início de 2027. O período sem encostar em uma raquete já chega a dois meses e causa gatilhos que a atleta busca contornar.

— Eu não consego ficar parada, óbvio, eu sou uma pessoa ativa. Não sou uma pessoa que consegue assistir mais de meia hora de Netflix. Mas, para mim, não é fácil parar. É contra todas as leis que tenho na minha cabeça. A data média (para voltar) é dezembro. Nem posso entrar na quadra, estou protegida. A primeira vontade que dá, a coceirinha, é jogar. Na terceira vez, vou bater bola com minha avó. O ambiente do tênis vai me trazer os gatilhos. São dois meses sem pegar na raquete — disse a tenista, que tem utilizado o tempo livre para outras atividades, como jogar cartas com a avó, fazer cursos de arte em cerâmica e praticar aulas de pilates.

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Além da volta ao circuito profissional, Bia tem outro compromisso importante marcado para o ano que vem: o casamento com o cirurgião Alex Daou. A paulista, que ficou noiva em julho, em Roma, na Itália, confirmou a realização da cerimônia em 2027.

Bia Haddad Maia e o marido Alex Daou (Foto: Reprodução/Instagram @biahaddadmaia)

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Após resultados ruins, Bia Haddad faz pausa na carreira

O anúncio do afastamento do cenário competitivo por seis meses aconteceu em 7 de agosto, depois de uma sequência de resultados negativos. No último deles, foi superada pela russa Maria Timofeeva na estreia em Wimbledon, por 2 sets a 0 — parciais de 6/3 e 6/2.

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Em 2026, Bia Haddad acumulou apenas quatro vitórias em 19 partidas, além de eliminações na primeira rodada de oito torneios diferentes. Com isso, a brasileira deixou o top 100 do ranking WTA após cinco anos.

A interrupção temporária da carreira foi comunicada através de um vídeo, postado em seu perfil oficial nas redes sociais. Ela agradeceu aos fãs, amigos e ao marido pelo apoio, embora não tenha falado diretamente sobre o que motivou a decisão.

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