VÍDEO: Tenista quebra raquete após derrota no US Open

Lois Boisson não conseguiu avançar na chave do US Open e terminou sua participação no Grand Slam de Nova York em meio a um momento de forte irritação. Depois de ser derrotada pela americana Emma Navarro, a francesa destruiu a própria raquete ao bater o equipamento contra o piso da quadra.

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O gesto aconteceu logo após o cumprimento entre as duas jogadoras na rede. Boisson caminhou em direção ao fundo da quadra e, visivelmente frustrada com o resultado, golpeou a raquete contra o chão diversas vezes. Enquanto isso, Navarro celebrava a classificação e não aparentou notar a reação da adversária.

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A partida foi marcada pelo equilíbrio e terminou com vitória de Navarro por 7-6, 6-7 e 6-3. Com o resultado, a americana garantiu uma vaga na segunda rodada do torneio. O confronto começou no domingo, mas teve de ser paralisado devido às condições climáticas. A partida foi retomada na segunda-feira, quando Navarro tinha vantagem no duelo.

Mesmo diante do cenário adverso, Boisson conseguiu reagir. A francesa levou o segundo set no tie-break e forçou a realização de uma terceira parcial. Navarro, porém, recuperou o controle da partida no set decisivo e confirmou a vitória por 6-3.

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Aos 23 anos, Boisson chegou ao US Open com destaque após sua campanha no saibro. A francesa foi semifinalista de Roland Garros em 2025 e buscava avançar no Grand Slam norte-americano, mas acabou eliminada logo na estreia.

A francesa Loïs Boisson saca contra a norte-americana Emma Navarro durante a partida de simples feminino da primeira rodada, no primeiro dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, em 30 de agosto de 2026 (Foto: Charly Triballeau / Afp)

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