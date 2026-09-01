VÍDEO: Tenista quebra raquete após derrota no US Open
Francesa é eliminada por Emma Navarro em duelo de três sets e reage com irritação após o fim da partida
Lois Boisson não conseguiu avançar na chave do US Open e terminou sua participação no Grand Slam de Nova York em meio a um momento de forte irritação. Depois de ser derrotada pela americana Emma Navarro, a francesa destruiu a própria raquete ao bater o equipamento contra o piso da quadra.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O gesto aconteceu logo após o cumprimento entre as duas jogadoras na rede. Boisson caminhou em direção ao fundo da quadra e, visivelmente frustrada com o resultado, golpeou a raquete contra o chão diversas vezes. Enquanto isso, Navarro celebrava a classificação e não aparentou notar a reação da adversária.
C'est la vidéo tennis de l'année. pic.twitter.com/yuay9WJuDb— Ray (@Raypeaa) August 31, 2026
➡️ João Fonseca é confirmado no ATP 500 de Tóquio ao lado de Alcaraz
A partida foi marcada pelo equilíbrio e terminou com vitória de Navarro por 7-6, 6-7 e 6-3. Com o resultado, a americana garantiu uma vaga na segunda rodada do torneio. O confronto começou no domingo, mas teve de ser paralisado devido às condições climáticas. A partida foi retomada na segunda-feira, quando Navarro tinha vantagem no duelo.
Mesmo diante do cenário adverso, Boisson conseguiu reagir. A francesa levou o segundo set no tie-break e forçou a realização de uma terceira parcial. Navarro, porém, recuperou o controle da partida no set decisivo e confirmou a vitória por 6-3.
Aos 23 anos, Boisson chegou ao US Open com destaque após sua campanha no saibro. A francesa foi semifinalista de Roland Garros em 2025 e buscava avançar no Grand Slam norte-americano, mas acabou eliminada logo na estreia.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Tênis
Naomi Osaka homenageia astro da NBA com look no US OpenHá 2 minutos
Tênis
Thiago Wild vence na estreia e dá salto no ranking da ATPHá 2 horas
Tênis
João Fonseca é confirmado no ATP 500 de Tóquio ao lado de AlcarazHá 3 horas
Tênis
Recuperado de lesão, Carlos Alcaraz avança no US OpenHá 19 horas
Tênis
Tenista se revolta com fisioterapeuta no US Open: 'Estúpido'Há 21 horas
Tênis
US Open: Sabalenka estreia com vitória e mira marca de Serena WilliamsHá 22 horas
Mais LANCE!